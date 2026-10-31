Logo

Horor u Kumanovu: Muškarac osumnjičen da je 9 mjeseci silovao dijete!

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
31.10.2026 08:12

Komentari:

0
zlostavljanje djece
Foto: Pixabay

Muškarac iz Kumanova, čije godine nisu saopštene, suočiće se sa krivičnom prijavom zbog sumnje da je od februara do oktobra ove godine seksualno zlostavljao dijete mlađe od 15 godina, piše Sloboden pečat.

Prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije, Sektor za unutrašnje poslove Kumanovo podnio je krivičnu prijavu protiv D. R. zbog sumnje da je počinio krivično djelo "silovanje djeteta koje nije navršilo 15 godina".

Kako se navodi u saopštenju, osumnjičeni je tokom navedenog perioda vršio seksualne radnje nad djetetom koje nije napunilo 15 godina.

(Sloboden pečat)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Silovanje

Zlostavljanje djece

Sjeverna Makedonija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Авион је направа за летење чврсте конструкције. Састоји се из тијела , опреме и погона.

Region

Drama iznad Hrvatske: Avion prinudno sletio na splitski aerodrom

12 h

0
Lisice zatvor pritvor

Region

Čistač bez trunke srama u zatvoru radio ovo, pa zvao policajku

1 d

0
Крађа Римчевог Бугатија

Region

Rimac objavio snimak krađe njegovog Bugatija vrijednog tri miliona

1 d

0
Фолксваген Голф

Region

Ostao bez golfa i bez para: Nasjeo na prevaru, a sad se desio veliki obrt

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima