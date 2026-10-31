Horor u Kumanovu: Muškarac osumnjičen da je 9 mjeseci silovao dijete!

Muškarac iz Kumanova, čije godine nisu saopštene, suočiće se sa krivičnom prijavom zbog sumnje da je od februara do oktobra ove godine seksualno zlostavljao dijete mlađe od 15 godina, piše Sloboden pečat.

Prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije, Sektor za unutrašnje poslove Kumanovo podnio je krivičnu prijavu protiv D. R. zbog sumnje da je počinio krivično djelo "silovanje djeteta koje nije navršilo 15 godina".

Kako se navodi u saopštenju, osumnjičeni je tokom navedenog perioda vršio seksualne radnje nad djetetom koje nije napunilo 15 godina.

(Sloboden pečat)