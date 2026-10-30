Čistač bez trunke srama u zatvoru radio ovo, pa zvao policajku

Splitski čistač M. Š. (40) napravio je potpuni haos u večernjim satima na Autobuskoj stanici u Splitu, gdje je sa čak 2,1 promilom alkohola u krvi nekontrolisano vikao, mahao rukama i uznemiravao prolaznike.

Kada su mu policajci prišli na peronu broj 3, podivljali muškarac je iznenada dao u bijeg. Međutim, plan mu je brzo propao pošto ga je patrola stigla, oborila na zemlju i uz upotrebu fizičke snage i lisica konačno savladala.

Ono najgore i najbizarnije uslijedilo je tek u policijskoj stanici dok se trijeznio u prostoriji za zadržavanje, muškarac je počeo da se samozadovoljava u čašicu, a potom je bez trunke srama pozvao policijsku službenicu da dođe i vidi šta radi!

Na sudu se pravdao da je popio previše piva i travarice, tvrdeći da ga je prije toga uhvatila panika jer je na plaži zamalo pao sa stijene, prenio je Jutarnji.hr.

Iako je u suzama molio da ga ne šalju u zatvor kako ne bi izgubio posao, prekršajna sudijica u Omišu bila je nemilosrdna i odrezala mu 13 dana zatvora, uz obavezu da plati 70 evra sudskih troškova.