Rimac objavio snimak krađe njegovog Bugatija vrijednog tri miliona

Preduzetnik Mate Rimac na društvenim je mrežama objavio snimku krađe svog Bugati Čirona, vrijednog oko tri miliona evra, koji je juče, 29. oktobra nestao iz kampusa Rimac Grupe nedaleko od Zagreba.

U videu je ispričao kako je kradljivac uspio odvesti skupocjeni automobil, zašto krađu gotovo niko nije primijetio te kako se i sam uključio u potragu koja je završila u Austriji.

"Postoji ta luda priča o krađi mojeg Čirona koja se proširila medijima i sada me svi zovu i pitaju je li istina. Vjerovali ili ne, da, automobil je juče ukraden. Naravno, dobio sam ga nazad", rekao je Rimac.

Ključeve godinama ostavlja u automobilima

Kako je objasnio, krađa je bila moguća zbog njegove dugogodišnje navike da ključeve ostavlja u vozilima. To se odnosi čak i na najskuplje automobile, poput Bugati Čirona i Rimac Nevere.

Rimac kaže da je takvu praksu razvio jer Hrvatsku smatra sigurnom zemljom, a automobili u njegovoj firmi često se premještaju radi testiranja i drugih poslovnih potreba. Zbog toga zaposlenicima mora biti omogućen jednostavan pristup vozilima.

"Toliko sam ponosan na to koliko je Hrvatska sigurna da sam jako opušten. To znači da uvijek ostavljam ključeve u automobilima, uključujući Čiron, Neveru i mnoge druge. To radim godinama i nikada se ništa nije dogodilo. Naravno, sve dok se nije dogodilo", ispričao je.

Kampus Rimac Grupe nema ogradu koja bi sprečavala ulazak na vanjski prostor, dok je za pristup zgradama potrebna odgovarajuća kartica. Kradljivac je tako mogao neometano doći do parkiranog Bugatija.

"Automobil je bio vani, a čovjek je jednostavno ušetao i odvezao ga", kazao je Rimac.

Posebno je zanimljivo što nestanak automobila možda ne bi bio otkriven tako brzo da jedna osoba nije upozorila zaposlenike na sumnjivog vozača. Rimac je objasnio da Čiron povremeno koriste njegovi prijatelji i saradnici te da često ni sam ne zna kod koga se automobil nalazi.

"Najluđe je što mi to ne bismo ni primijetili jer mnogi moji prijatelji i kolege koriste taj automobil. Većinu vremena ni ne znam gdje je", rekao je.

Nakon upozorenja zaposlenici su počeli provjeravati ko je posljednji koristio Bugati. Kada su ustanovili da niko od ovlaštenih vozača nije za upravljačem, postalo je jasno da je automobil ukraden.

Nakon što je o krađi obaviještena policija, Rimac i njegovi saradnici počeli su pratiti automobil zahvaljujući ugrađenom sistemu koji omogućuje uvid u njegovu lokaciju, brzinu, količinu goriva i druge podatke.

Ubrzo su utvrdili da se kradljivac kreće prema Sloveniji. Rimac je tada odlučio i sam krenuti za njim.

"Bio sam odmah pokraj svojeg Poršea 911, koji je imao pun spremnik goriva. Dao sam puni gas i krenuo za njim jer je imao sat vremena prednosti", ispričao je.