Logo

Drama iznad Hrvatske: Avion prinudno sletio na splitski aerodrom

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
30.10.2026 20:50

Komentari:

0
Авион је направа за летење чврсте конструкције. Састоји се из тијела , опреме и погона.
Foto: pexels/Michael Pointner

Putnički avion britanske kompanije "Džet tu" koji je letio iz grčkog Samosa prema Mančesteru vanredno je danas sletio na splitski aerodrom zbog tehničkih problema.

Avion "boing 737-800" sa 165 putnika i šest članova posade bezbjedno je prizemljen.

Posada je aktivirala međunarodni kod za hitne slučajeve 7700, koji ne znači da prijeti pad, već da su se pojavile okolnosti koje zahtijevaju hitno postupanje.

Na servisu za praćenje letova "Flajtradar 24" mogla se pratiti neuobičajena putanja aviona koji je kružio iznad mora u blizini Trogira i Splita prije slijetanja.

Iz splitskog aerodroma potvrdili su da su u 14.20 časova od Hrvatske vazdušne kontrole primili obavještenje o vanrednom slijetanju, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Split

avion

nesreća

Komentari (0)

Više iz rubrike

Lisice zatvor pritvor

Region

Čistač bez trunke srama u zatvoru radio ovo, pa zvao policajku

13 h

0
Крађа Римчевог Бугатија

Region

Rimac objavio snimak krađe njegovog Bugatija vrijednog tri miliona

14 h

0
Фолксваген Голф

Region

Ostao bez golfa i bez para: Nasjeo na prevaru, a sad se desio veliki obrt

1 d

0
Мирни портрет труднице на отвореном која њежно грли свој стомак, симболизујући љубав и ишчекивање.

Region

Trudnica pokucala na vrata i zatražila čašu vode: Uslijedio šok

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima