Drama iznad Hrvatske: Avion prinudno sletio na splitski aerodrom

Putnički avion britanske kompanije "Džet tu" koji je letio iz grčkog Samosa prema Mančesteru vanredno je danas sletio na splitski aerodrom zbog tehničkih problema.

Avion "boing 737-800" sa 165 putnika i šest članova posade bezbjedno je prizemljen.

Posada je aktivirala međunarodni kod za hitne slučajeve 7700, koji ne znači da prijeti pad, već da su se pojavile okolnosti koje zahtijevaju hitno postupanje.

Na servisu za praćenje letova "Flajtradar 24" mogla se pratiti neuobičajena putanja aviona koji je kružio iznad mora u blizini Trogira i Splita prije slijetanja.

Iz splitskog aerodroma potvrdili su da su u 14.20 časova od Hrvatske vazdušne kontrole primili obavještenje o vanrednom slijetanju, prenosi Srna.