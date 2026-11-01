Crna Gora od danas uvodi vize za državljane ovih pet zemalja

Od danas su na snagu stupila nova pravila za ulazak u Crnu Goru, kojima se mijenja vizna politika za državljane pet zemalja. Ova odluka dio je usklađivanja crnogorske vizne politike sa pravilima Evropske unije, u okviru pregovora o članstvu.

Državljani Bjelorusije, Kine, Rusije, Saudijske Arabije i Turske od sada moraju imati vizu za ulazak u Crnu Goru.

Oni koji su u zemlju ušli najkasnije do ponoći 31. oktobra mogu ostati bez vize do 30 dana. Stranci koji su 1. novembra već zakonito boravili u Crnoj Gori nastavljaju boravak prema pravilima koja su važila prilikom njihovog ulaska.

Zahtjev za vizu podnosi se u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore ili u centrima kompanije VFS Global, gdje je ta usluga dostupna. Zahtjev nije moguće predati na teritoriji Crne Gore.

Konzularna taksa iznosi 35 evra, dok se za podnošenje zahtjeva preko VFS centara plaćaju i dodatni troškovi.

Odluka o zahtjevu donosi se u roku od 10 dana, a u složenijim slučajevima postupak može trajati 30, odnosno 60 dana. Zahtjev za kratkoročnu vizu C podnosi se najkasnije 15 dana prije putovanja, dok se za dugoročnu vizu D mora podnijeti najkasnije 60 dana ranije.

Iz Ministarstva navode da VFS Global trenutno prima zahtjeve za crnogorske vize u centrima u Turskoj, Rusiji i Bjelorusiji, a planirano je otvaranje centara i u Kini i Saudijskoj Arabiji.

Ipak, postoje i izuzeci. Stranci koji imaju važeću šengensku vizu ili vizu Australije, Japana, Kanade, Novog Zelanda, Irske, Sjedinjenih Američkih Država ili Velike Britanije mogu ući u Crnu Goru i boraviti do 30 dana bez crnogorske vize.

Isto pravilo važi i za osobe koje imaju važeću dozvolu boravka u nekoj od navedenih država ili u zemljama šengenskog prostora.

Promjene su obuhvatile i recipročne vizne mjere. Bjelorusija je obavijestila Podgoricu da će i državljanima Crne Gore od danas biti potrebna viza za ulazak u tu zemlju.

S druge strane, prema informacijama kineske ambasade u Podgorici, državljani Crne Gore mogu putovati u Kinu bez vize do 31. decembra 2026. godine.

Za ulazak u Saudijsku Arabiju crnogorskim državljanima viza je bila potrebna i ranije.

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