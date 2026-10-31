Od sutra u Hrvatskoj obavezna dnevna svjetla, ovo su kazne ako zaboravite

Autor:ATV redakcija
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U Hrvatskoj od sutra, 1. novembra, počinje obaveza korišćenja dnevnih ili kratkih svjetala na motornim vozilima tokom vožnje danju, a vozačima koji ne budu poštovali propis prijeti kazna od 30 evra.
Obaveza, propisana Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima, važi do 31. marta 2027. godine, bez obzira na vremenske uslove i vidljivost, prenosi Indeks.
Motociklisti i vozači mopeda kratka svjetla moraju da koriste tokom cijele godine, a kazna za nepoštovanje propisa takođe iznosi 30 evra.
Policija je podsjetila i da biciklisti i vozači električnih trotineta od prvog sumraka do potpunog svanuća, kao i danju u uslovima smanjene vidljivosti, moraju da imaju uključeno bijelo svjetlo na prednjem i crveno na zadnjem dijelu vozila.
Za ovaj prekršaj propisana je kazna od 60 evra.
Vozačima automobila sa automatskim dnevnim svjetlima savjetuje se da provjere da li njihov sistem uključuje i zadnja svjetla, pošto kod pojedinih modela ona ostaju ugašena.
U uslovima smanjene vidljivosti, poput magle i jake kiše, potrebno je koristiti kratka svjetla.
Od 15. novembra do 15. aprila u Hrvatskoj će na određenim dionicama javnih puteva biti obavezna i zimska oprema, bez obzira na vremenske uslove.
U slučaju snijega ili leda na kolovozu, zimska oprema obavezna je na svim putevima.
Hrvatska policija pozvala je vozače da poštuju saobraćajne propise i koriste svjetla radi bolje vidljivosti, prenosi Tanjug.
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