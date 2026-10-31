Od sutra u Hrvatskoj obavezna dnevna svjetla, ovo su kazne ako zaboravite

U Hrvatskoj od sutra, 1. novembra, počinje obaveza korišćenja dnevnih ili kratkih svjetala na motornim vozilima tokom vožnje danju, a vozačima koji ne budu poštovali propis prijeti kazna od 30 evra.

Obaveza, propisana Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima, važi do 31. marta 2027. godine, bez obzira na vremenske uslove i vidljivost, prenosi Indeks.

Motociklisti i vozači mopeda kratka svjetla moraju da koriste tokom cijele godine, a kazna za nepoštovanje propisa takođe iznosi 30 evra.

Policija je podsjetila i da biciklisti i vozači električnih trotineta od prvog sumraka do potpunog svanuća, kao i danju u uslovima smanjene vidljivosti, moraju da imaju uključeno bijelo svjetlo na prednjem i crveno na zadnjem dijelu vozila.

Za ovaj prekršaj propisana je kazna od 60 evra.

Vozačima automobila sa automatskim dnevnim svjetlima savjetuje se da provjere da li njihov sistem uključuje i zadnja svjetla, pošto kod pojedinih modela ona ostaju ugašena.

U uslovima smanjene vidljivosti, poput magle i jake kiše, potrebno je koristiti kratka svjetla.

Od 15. novembra do 15. aprila u Hrvatskoj će na određenim dionicama javnih puteva biti obavezna i zimska oprema, bez obzira na vremenske uslove.

U slučaju snijega ili leda na kolovozu, zimska oprema obavezna je na svim putevima.

Hrvatska policija pozvala je vozače da poštuju saobraćajne propise i koriste svjetla radi bolje vidljivosti, prenosi Tanjug.