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Mladić (21) autom krenuo na policajca, pa uslijedila luda potjera

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01.11.2026 10:02

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Policija je završila kriminalističku istragu nad 21-godišnjakom s područja opštine Levanjska Varoš, kojeg sumnjiči da je automobilom krenuo prema policajcu, udario u policijsko vozilo i potom bježao brzinom do 180 kilometara na čas.

Osumnjičen je za krivična djela prinude prema službenom licu i obijesne vožnje u drumskom saobraćaju.

Sve je počelo 30. oktobra oko 23.45 časova u Bilicama, gdje je mladić upravljao automobilom bez registarskih oznaka. Policajac mu je naredio da se zaustavi, ali se 21-godišnjak oglušio o naredbu, ubrzao i vozilom krenuo prema njemu.

Policajac se uspio blagovremeno izmaći i izbjeći nalet.

Udario u policijski automobil, pa nastavio bježati

Vozač je potom nastavio prema Pleternici, gdje su pokušali da ga zaustave policajci Policijske uprave brodsko-posavske. Uključili su svjetlosne i zvučne signale, ali 21-godišnjak nije stao.

Tokom bjekstva udario je u službeni policijski automobil, nakon čega je nastavio da vozi kroz više naselja. Prema navodima policije, kretao se brzinom između 150 i 180 kilometara na čas.

Na nepreglednim krivinama preticao je druga vozila i pritom ugrožavao ostale učesnike u saobraćaju.

Uhapšen na području Levanjske Varoši

Policajci su ga na kraju uhapsili na području opštine Levanjska Varoš, a automobil kojim je upravljao privremeno su mu oduzeli.

Nakon završetka kriminalističke istrage, 21-godišnjak je predat pritvorskom nadzorniku uz poseban izvještaj kao dopunu krivične prijave zbog sumnje na prinudu prema službenom licu i obijesnu vožnju u drumskom saobraćaju.

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Tagovi :

Policija

Hrvatska

Policijska potjera

Saobraćajna nezgoda

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