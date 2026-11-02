Dva zemljotresa tokom noći pogodila su BiH. Prvo podrhtavanje tla zabilježeno je u 1.17 časova na području Sarajeva, dok su nešto više od tri sata kasnije, u 4.35 časova, zemljotres osjetili i stanovnici Mostara i okolnih naselja.

Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC) još nije objavio precizne podatke o ovim potresima, tako da njihova magnituda i lokacije epicentara zasad nisu poznate.

Ipak, na stranici EMSC-a do jutarnjih časova zabilježeno je čak 296 prijava građana koji su osjetili podrhtavanje tla na području Sarajeva. Prijave su stizale iz Sarajeva, Ilidže, Vogošće, Lukavice i Kobilje Glave.

Prema svjedočenjima građana, potres je trajao svega jednu do dvije sekunde, ali je bio dovoljno snažan da mnoge probudi iz sna.

Dok su pojedini stanovnici naveli da je podrhtavanje bilo slabo, drugi su ga opisali kao prilično snažan udar. Posebnu pažnju privukla su svjedočenja građana koji tvrde da se neposredno prije potresa čuo glasan zvuk nalik eksploziji.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 26 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via: 📱https://t.co/QMSpuj6Z2H 🌐https://t.co/AXvOM7I4Th 🖥https://t.co/wPtMW5ND1t ⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! https://t.co/qdWPeDbGnU — EMSC (@LastQuake) November 2, 2026

Zemljotres probudio i stanovnike Mostara

Nekoliko časova kasnije, u 4.35 časova, podrhtavanje tla osjetili su i stanovnici Blagaja i drugih mjesta u okolini Mostara.

Na stranici EMSC-a do jutra je evidentirano 16 prijava, a najviše ih je stiglo iz Blagaja. Zemljotres su prijavili i stanovnici Rodoča, Crnića, Novog Sela i Potoka, kao i Metkovića u Hrvatskoj.

Građani su naveli da je riječ o kratkotrajnom, ali snažnom udaru koji je mnoge probudio. Pojedini su istakli da se tokom podrhtavanja čuo zvuk sličan grmljavini.

Jedna stanovnica Blagaja ispričala je da je u prvom trenutku pomislila da je nešto eksplodiralo u kući.

Ni za ovaj zemljotres EMSC još nije objavio podatke o magnitudi, dubini i lokaciji epicentra.