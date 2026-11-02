Veliko olakšanje: Na snazi nova usluga na granicama s Hrvatskom

Carinska uprava Republike Hrvatske 1. novembra 2026. godine uvela je novu digitalnu uslugu eODPP (elektronski obračun davanja u putničkom saobraćaju), namijenjenu putnicima koji na teritoriju Hrvatske (EU) unose robu na koju se plaćaju uvozna davanja.

Cilj ove usluge je omogućiti putnicima jednostavnije i brže obavljanje carinskog postupka na graničnom prelazu.

Putnik koji izvrši prijavu robe putem ove usluge imaće prednost u postupanju carinske službe.

Nije potrebna registracija ni prijava

Za njeno korištenje nije potrebna posebna registracija ni prijava, a potpuno je prilagođena računarima, pametnim telefonima i tabletima, prenosi "Večernji list".

Hronika Profesoru iz Banjaluke godina zatvora zbog uzimanja mita od studenata

Prije dolaska na granični prelaz ili samim dolaskom, putnik unosi podatke o robi i ukupnoj vrijednosti robe s pripadajućim PDV-om, kako je navedeno na računu.

Ako putnik posjeduje dokument za povrat PDV-a koji je već ovjerila carinska služba države u kojoj je roba kupljena, upisuje vrijednost robe bez PDV-a.

Podaci o robi unose se prema kategorijama robe navedenim u eODPP-u, tako što za svaku stavku sa računa putnik unosi količinu, cijenu, valutu plaćanja, broj računa i državu kupovine.

Važno je da putnici prijavljuju svu robu koju unose u EU, osim ličnog prtljaga (odnosno predmeta namijenjenih ličnim potrebama putnika tokom putovanja – obuća, odjeća, higijenske potrepštine i slično).

Iznosi carina za robu do 700 i više od 700 evra

Na osnovu unesenih podataka aplikacija vrši obračun uvoznih davanja, uz primjenu propisanih količinskih i vrijednosnih oslobađanja (aplikacija automatski provjerava za koju robu i u kojoj količini se ne plaćaju uvozna davanja te obračunava davanja samo za dio koji nije oslobođen od uvoznih davanja).

Ekonomija Ostojić: Postoji saglasnost o povećanju najniže plate

Kod prijave (nekomercijalne) robe vrijednosti do 700 evra, obračun davanja izvršiće se uz primjenu jedinstvene carinske stope od 2,5 odsto, a za robu vrijednosti veće od 700 evra primijeniće se propisana carinska stopa, zavisno od vrste robe.

Izuzetak se odnosi na robu koja se najčešće unosi u RH/EU, a to su: draguljarski proizvodi, drvena vrata, drveni prozori, drveni namještaj, mobilni telefoni, odjeća, prenosni računari, PVC vrata i prozori, ručne torbe, satovi i tapacirana sjedišta; u eODPP-u pod nazivom "Najčešće vrste robe koje se unose u Republiku Hrvatsku", kada će se davanja obračunavati po propisanoj carinskoj stopi (jer je ona povoljnija za putnika).

Ko ne može koristiti novu carinsku uslugu?

Ova usluga ne može se koristiti:

za robu za koju putnik nema račun (u tom slučaju obračun davanja izvršiće se na graničnom prelazu),

ako roba podliježe antidampinškoj i zaštitnoj carini (npr. betonsko željezo za izgradnju kuće),

ako je roba predmet zabrana i ograničenja (npr. lovačko oružje),

ako putnik želi primjenu povlaštene (preferencijalne) carine,

kada roba nije obuhvaćena nekom od izdvojenih kategorija robe navedenih u aplikaciji.

Takođe, ovu uslugu ne mogu koristiti stanovnici pograničnih područja, radnici koji svakodnevno prelaze granicu zbog posla te članovi posade prevoznih sredstava (vozači, piloti, stjuardese, osoblje voza i slično).