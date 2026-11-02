Mladić (19) iz Srbije nestao na Triglavu: Pronađene stvari u snijegu

Autor:ATV redakcija
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Devetnaestogodišnji mladić iz Srbije nestao je na Triglavu, najvišem vrhu Julijskih Alpa, saopštila je Policijska uprava Nova Gorica.
Mladić je nestao u subotu, 31. oktobra, a spasioci su juče na nadmorskoj visini od 2.130 metara pronašli njegove stvari osobe i otiske stopala u snijegu. Potraga za nestalim mladićem i dalje traje.
Krenuo je vrlo zahtjevnom planinarskom rutom preko Plemenica, a od tada mu se gubi trag, javio je slovenački portal "24ur".
Slovenačka policija obaviještena je sinoć o nestanku, a u potragu su uključeni pripadnici Gorske službe spasavanja iz Bovca i Mojstrane.
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Iz Policijske uprave Nova Gorica saopštili su da zbog snažnog vjetra i oblaka nije moguće koristiti helikoptere.
Ruta preko Plemenica jedna je od najzahtjevnijih označenih planinarskih staza na Triglavu. Prolazi strmim, izloženim dijelovima planine, a snijeg, led i snažan vjetar dodatno povećavaju opasnost, prenosi Srna.
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