Inspekcija upala na farmu: Stradaju životinje, poznat i uzrok

Autor:ATV redakcija
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Na farmi kod Maribora inspektori su otkrili najmanje 12 uginulih krava, a sumnja se da je uzrok uginuća nedostatak hrane i vode.
Uginule životinje pronašli su inspektori Uprave za bezbjednost hrane u Sloveniji na farmi u Zgornjoj Voličini, prenosi RTV Slovenija.
Veterinarska klinika otkrila je nepravilan tretman životinja tokom redovnog godišnjeg pregleda poljoprivrednog gazdinstva, a potom je vanredno pregledano gazdinstvo i pronađeno je nekoliko uginulih krava u štali i okolini.
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Veterinarska inspekcija naložila je uklanjanje leševa i forenzički pregled, kojim će preciznije biti utvrđeni vrijeme i uzrok smrti.
Prema navodima inspekcije, ostale životinje ne pokazuju znake zapuštenosti i za sada ostaju na farmi.
(SRNA)
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