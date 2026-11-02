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Inspekcija upala na farmu: Stradaju životinje, poznat i uzrok

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02.11.2026 18:38

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Инспекција упала на фарму: Страдају животиње, познат и узрок
Foto: Envato/scalatore1959

Na farmi kod Maribora inspektori su otkrili najmanje 12 uginulih krava, a sumnja se da je uzrok uginuća nedostatak hrane i vode.

Uginule životinje pronašli su inspektori Uprave za bezbjednost hrane u Sloveniji na farmi u Zgornjoj Voličini, prenosi RTV Slovenija.

Veterinarska klinika otkrila je nepravilan tretman životinja tokom redovnog godišnjeg pregleda poljoprivrednog gazdinstva, a potom je vanredno pregledano gazdinstvo i pronađeno je nekoliko uginulih krava u štali i okolini.

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Veterinarska inspekcija naložila je uklanjanje leševa i forenzički pregled, kojim će preciznije biti utvrđeni vrijeme i uzrok smrti.

Prema navodima inspekcije, ostale životinje ne pokazuju znake zapuštenosti i za sada ostaju na farmi.

(SRNA)

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farma

Slovenija

stradale životinje

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