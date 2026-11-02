Muškarac osumnjičen da je sa braćom pretukao maloljetnika: Predao se

Autor:ATV redakcija
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Policiji u Rijeci danas se predao Domagoj Vinković /26/, koji je optužen da je sa braćom pretukao šesnaestogodišnjaka i kojima se sudi za pokušaj ubistva.
Vinković se predao danas oko 15.00 časova, nakon višemjesečne potrage i odmah je predat u riječki istražni zatvor, potvrđeno je iz primorsko-goranske policije.
Šesnaestogodišnjak je napadnut 11. februara oko 4.30 časova dok je sjedio na klupi i jeo, kada mu je napadač prišao sa leđa i udario ga u potiljak.
Nakon što je ustao, trojica su ga srušila na tlo i nastavila da udaraju rukama i nogama po glavi i tijelu, a na snimcima sa nadzornih kamera činilo se da je u jednom trenutku izgubio svijest.
Njegov prijatelj pokušao je da mu pomogne, ali su i njega udarili, te se povukao, a napadači su zatim maloljetnika odvukli do ivice puta, prenose hrvatski mediji.
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Šesnaestogodišnjak je zadobio višestruke prelome kostiju lica, a zbog povreda je prevezen u riječki Klinički bolnički centar.
Vinković je sa braćom Josipom i Tihomirom optužen za pokušaj ubistva maloljetnika i nanošenja teške povrede, a prema optužnici, napali su ga, prihvatajući mogućnost da ga ubiju.
Suđenje je počelo 12. oktobra, a Josip i Tihomir tada su izjavili da se ne smatraju krivima, dok se Domagoju sudilo u odsustvu jer je bio u bjekstvu. Njihovi branioci osporili su tvrdnju tužilaštva da su namjeravali da ubiju maloljetnika.
Nastavak suđenja zakazan je za sutra, prenosi Srna.
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