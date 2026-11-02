Htio da proda četiri šteneta: Penzioner dobio kaznu od 660 evra

Penzioner u Hrvatskoj kažnjen je sa 660 evra jer je ponudio na prodaju četiri šteneta bez registrovanog uzgoja.

Prema presudi, prekršaj je počinio između 10. novembra 2025. i 16. januara 2026. godine, kada je na kapiju u dvorištu postavio natpis kojim je ponudio na prodaju četiri šteneta.

Nakon prijave, Državni inspektorat utvrdio je da uzgoj nije registrovao pri nadležnom ministarstvu, piše Podravski.hr.

Penzioner je priznao prekršaj, navodeći da nije znao da mora registrovati uzgoj.

Objasnio je da živi sam i da je u tom periodu imao zdravstvenih problema, zbog čega su mu četiri šteneta, koja je na svijet donijela njegova ljubimica, predstavljala dodatnu obavezu.

Sva četiri šteneta ostala su u njegovom domaćinstvu.

Penzioner je sudu rekao da od penzije od 600 evra jedva podmiruje osnovne životne potrebe, te da ne može platiti visoku kaznu.

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Sud je prilikom odlučivanja uzeo u obzir njegove prihode i imovinske prilike, činjenicu da ranije nije kažnjavan, priznanje prekršaja i njegov odnos prema sopstvenom postupanju.

Za ovaj prekršaj propisana je kazna od 1.990,84 do 3.981,68 evra.

Ipak, sud mu je, primjenom odredbe o ublažavanju kazne, izrekao 660 evra, što je znatno manje od zakonskog minimuma.