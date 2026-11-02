Logo

Htio da proda četiri šteneta: Penzioner dobio kaznu od 660 evra

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
02.11.2026 21:00

Komentari:

0
Пси су припитомљени сисари из породице паса, који се често називају и „човјеков најбољи пријатељ“. Они су били прва животиња коју су људи припитомљени, још много прије развоја земљорадње.
Foto: pexels/Ayşe İpek

Penzioner u Hrvatskoj kažnjen je sa 660 evra jer je ponudio na prodaju četiri šteneta bez registrovanog uzgoja.

Prema presudi, prekršaj je počinio između 10. novembra 2025. i 16. januara 2026. godine, kada je na kapiju u dvorištu postavio natpis kojim je ponudio na prodaju četiri šteneta.

Nakon prijave, Državni inspektorat utvrdio je da uzgoj nije registrovao pri nadležnom ministarstvu, piše Podravski.hr.

Penzioner je priznao prekršaj, navodeći da nije znao da mora registrovati uzgoj.

Objasnio je da živi sam i da je u tom periodu imao zdravstvenih problema, zbog čega su mu četiri šteneta, koja je na svijet donijela njegova ljubimica, predstavljala dodatnu obavezu.

Sva četiri šteneta ostala su u njegovom domaćinstvu.

Penzioner je sudu rekao da od penzije od 600 evra jedva podmiruje osnovne životne potrebe, te da ne može platiti visoku kaznu.

uvidjaj policija rs

Hronika

Sudar najmanje četiri vozila u Banjaluci, saobraćaj otežan

Sud je prilikom odlučivanja uzeo u obzir njegove prihode i imovinske prilike, činjenicu da ranije nije kažnjavan, priznanje prekršaja i njegov odnos prema sopstvenom postupanju.

Za ovaj prekršaj propisana je kazna od 1.990,84 do 3.981,68 evra.

Ipak, sud mu je, primjenom odredbe o ublažavanju kazne, izrekao 660 evra, što je znatno manje od zakonskog minimuma.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

pas

prodaja

Penzioner

Hrvatska

Kazna

Komentari (0)

Više iz rubrike

Петровић упутио жалбу Главном одбору СДС-а

Republika Srpska

Petrović uputio žalbu Glavnom odboru SDS-a

6 h

3
Потписан уговор о сарадњи и договорене заједничке активности на истраживању, заштити и дигитализацији архивске грађе и очувању историјског насљеђа.

Republika Srpska

Memorijalni centar Srpske i Arhiv Vojvodine uspostavljaju institucionalnu saradnju

7 h

0
У Бањалуци се одржала сједница Предсједништва СНСД-а.

Republika Srpska

Dodik: Očekujem odlične odnose sa Srbijom, dnevne medijske spekulacije nisu realne

8 h

6
Сједница Предсједништва СНСД- у Бањалуци, конференција за новинаре

Republika Srpska

Dodik: Biću na konferenciji republikanskog MAGA projekta, 11. idem za Čikago

9 h

74

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima