Desetogodišnju d‌jevojčicu iz okoline Zagreba koja se opirala čišćenju ušiju, očuh (48) je bacio kroz prozor porodične kuće. Podigao ju je za ruku i nogu te bacio preko prozorske daščice, a sreća u nesreći je da je d‌jevojčica pad na kamenje ispod prozora preživjela, pretrpjevši prelom kostiju podlaktice.

Osumnjičeni muškarac je odmah uhapšen i proteklih dana na Opštinskom krivičnom sudu i nepravosnažno osuđen. Sudsko vijeće za maloljetnike ga je, kako saznaje Jutarnji, osudilo na tri godine zatvora zbog nanošenja teških povreda bliskoj osobi i produžilo mu pritvor, a takođe mu je izrečena i sigurnosna mjera psihijatrijskog liječenja dok služi kaznu.

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Optuženi je negirao krivicu, a na sudu je tvrdio da se radi o problematičnom d‌jetetu s kojim je tog spornog 7. decembra, dok ju je kupao, zapelo sa čišćenjem ušiju štapićem.

"Lupala je rukama o pločice i vikala da je boli. Otvorio sam prozor da pustim vazduh. Nisam je udario niti sam kriv za povrede. I taj prozor je na metar visine od tla, branio se optuženi dodajući da je d‌jetetu ruka pukla dok je lupala rukom o pločice na podu kuhinje.

D‌jevojčica je operisana, a na hitnoj su ljekari na tijelu d‌jeteta uočili još i masnice te ogrebotine pa im je rekla da joj je očuh i nekoliko puta udario glavom o zid. On je radnicima Hitne rekao da je pala u kadi i povrijedila se.

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U inkriminirano vrijeme u navedenoj porodici su se već provodile mjere porodično-pravne zaštite u vidu stručne pomoći i podrške, a jedno dijete je već bilo izdvojeno zbog sumnje da je životno ugroženo. D‌jetetu nije davao propisani lijek u skladu sa uputstvima jer je tvrdio da mu je postavljena kriva dijagnoza.

"Čovjek je došao u Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije s d‌jetetom obučenim samo u pidžamu. Vani je bio minus, a dijete nije imalo jaknu niti išta drugo na sebi pa mi je to zapelo za oko. Držala se za lijevu ruku i nije plakala, a on je rekao da je pala, bez drugih detalja. Kontaktirala sam dežurnu socijalnu radnicu, a stigla je i policija pa se obavio razgovor. Dijete je spontano reklo i da žive u lošim uslovima bez rasvjete, a spominjala je i buve", ispričala je doktorica ZHMZŽ-a.

Otkrila je i da d‌jevojčici tri dana niko nije došao u posjetu pa joj je lično odnijela novu od‌jeću kako bi se presvukla. Nakon svega, d‌jevojčica je sigurno zbrinuta.

Kao olakšavajuće okolnosti 48-godišnjaku je sud uzeo u obzir dosadašnju neosuđivanost, ali i smanjenu uračunljivost u vrijeme počinjenja d‌jela. Otežavajuće mu je pak njegovo ponašanje nakon događaja kada je nazvao radnicu CSS-a koja je vršila nadzor te ju zamolio da mu dijete odveze na hitnu.