Hrvatska mijenja uslove za odlazak u penziju

Penzija u Hrvatskoj od 1. januara 2027. godine donosi nove uslove za žene, koje će morati imati više godina života i radnog staža da bi ostvarile pravo na redovnu ili prijevremenu penziju.

Promjene su dio postepenog izjednačavanja uslova za penzionisanje žena i muškaraca.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje (HZMO), u redovnu starosnu penziju žene će moći da idu sa najmanje 64 godine i tri mjeseca života i 15 godina penzionog staža.

Promjene se odnose i na prijevremeno penzionisanje, pa će od 2027. žene za ostvarivanje tog prava morati imati da imaju najmanje 59 godina i tri mjeseca života i 34 godine i tri mjeseca penzionog staža, piše hrvatski portal Indeks.

U odnosu na tekuću godinu oba uslova povećavaju se za tri meseca.

Starosna granica će nastaviti da raste i u narednim godinama, pa će za 2028. godinu žene u redovnu penziju moći sa 64 godine i šest meseci, a u 2029. godini sa 64 godine i devet mjeseci.