Odbačena krivična prijava protiv Mirjane Pajković: Snimala sadržaj za odrasle

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odbacilo je krivičnu prijavu protiv bivše državne sekretarke u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Mirjane Pajković, koju je policija podnijela zbog sumnje da je pomagala osobi nakon izvršenja krivičnog djela.

Pajković je navela da se prijava odnosila na sumnje da je, dok je obavljala državnu funkciju, pomagala Cetinjaninu Nikoli Drecunu. Za njim je raspisana međunarodna potjernica zbog sumnje da je učestvovao u dvostrukom ubistvu na Cetinju, kao i u ranjavanju još tri osobe.

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Kako je istakla, tužilaštvo je 21. oktobra 2026. godine donijelo odluku o odbacivanju prijave, uz obrazloženje da ne postoje osnovi sumnje da je počinila krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti.

Bivša državna sekretarka naglasila je da je prijava odbačena još tokom izviđaja, prije pokretanja formalne istrage, kao i da u tom postupku nije ni saslušana.

"Krivična prijava odbačena je već u fazi izviđaja, odnosno prije pokretanja bilo kakve formalne istrage. Takođe, suprotno pojedinim navodima koji su se ranije pojavljivali u medijima, postupajuća državna tužiteljka me ovim povodom nije ni saslušala. Odluka o odbacivanju prijave donijeta je bez mog saslušanja, na osnovu procjene prikupljenih podataka i sadržaja prijave", navela je Pajković.

Žestok skandal u januaru 2026. godine

Mirjana Pajković dospjela je u žižu javnosti nakon što su se početkom 2026. godine na društvenim mrežama pojavili njeni intimni snimci, što je izazvalo veliki skandal u Crnoj Gori. Afera je povezivana sa Dejanom Vukšićem, bivšim direktorom Agencije za nacionalnu bezbjednost i nekadašnjim savjetnikom predsjednika Jakova Milatovića. Slučaj je izazvao brojne reakcije u javnosti, a Pajković i Vukšić našli su se pod velikim medijskim pritiskom.

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Pajković je tvrdila da je riječ o neovlaštenom objavljivanju privatnog sadržaja, navodeći da je bila izložena pritiscima, prijetnjama i ucjenama. Kasnije je pažnju javnosti ponovo privukla zbog amaterskog snimanja sadržaja za odrasle i aktivnosti na platformama namijenjenim takvoj vrsti sadržaja. U međuvremenu je najavila i pravne korake zbog distribucije svojih intimnih snimaka.

(Telegraf)