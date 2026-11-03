Užas u osnovnoj školi: Nastavnica osumnjičena da je fizički napala učenika

Autor:ATV redakcija
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Nastavnica je osumnjičena da je fizički napala učenika u osnovnoj školi u Tetovu, a slučaj je policiji prijavila majka dječaka, saopštila je policija, piše Sloboden pečat.
Prema informacijama Sektora unutrašnjih poslova Tetovo, 40-godišnja žena iz jednog sela u okolini Tetova prijavila je 2. novembra u 17.20 časova da je njen maloljetni sin, učenik osnovne škole u Tetovu, fizički napadnut od strane nastavnice.
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Policija je saopštila da su u toku aktivnosti na rasvjetljavanju svih okolnosti slučaja i njegovom potpunom dokumentovanju.
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