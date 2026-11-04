Euro 6 za uvoz automobila u BiH od 1. aprila: Šta to znači za vozače?

Noviji automobili za čistiji vazduh, po svemu sudeći i za dublji džep. Od prvog aprila naredne godine EURO 6 mogao bi postati minimalni uslov za uvoz polovnih putničkih automobila u BiH.

Ministarstvo komunikacija i transporta najavilo je nova ograničenja još u septembru. Javne konsultacije obećalo za oktobar, ali konačnog propisa još uvijek nema. Nisu utvrđeni ni prelazni rokovi. Nejasno je i šta će sve biti precizirano novom odlukom. Jasno je jedino da postojeća pravila ostaju na snazi do donošenja novih.

"Posebno je zatraženo da se predvide odgovarajuće prelazne odredbe za vozila koja su prije početka primjene novih zahtjeva kupljena, naručena, otpremljena prema Bosni i Hercegovini ili su već dospjela na njenu teritoriju. Konkretni uslovi i rokovi biće utvrđeni novom odlukom. Novom odlukom biće precizirani i uslovi primjene novih zahtjeva, uključujući mjerodavne datume, rokove i odgovarajuće dokaze za vozila koja su kupljena, naručena, otpremljena ili dopremljena u Bosnu i Hercegovinu prije početka njene primjene", saopšteno je iz Ministarstva komunikacija i transporta BiH.

Domaće tržište je u velikoj mjeri oslonjeno na polovnjake. Prošle godine u BiH uvezeno je više od 95 hiljada vozila. Od te brojke, čak 86 hiljada polovnih i tek nešto više od devet hiljada novih. Za dvije godine uvoz polovnjaka porastao je za 37 odsto. Uprkos tolikom uvozu, prosječna starost vozila u BiH i dalje je 17 godina.

"Kada govorimo o prosječnoj starosti voznog parka u Republici Srpskoj ona je prošle godine iznosila 18 godina. Podaci MUP-a nam govore da je prošle godine iz saobraćaja isključeno je 4332 vozila. Zbog tehničke neispravnosti od ukupnog broja isključenih vozila isključeno je njih 40%'', rekao je Goran Bošnjak, Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.

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Nije sporno da mlađi i ekološki prihvatljiviji automobili treba da potisnu stare. Kod dizelaša EURO 6 propisuje više nego dvostruko manju dozvoljenu emisiju azotnih oksida u odnosu na EURO 5. Za mlađi vozni park jasno je da su potrebni mlađi automobili. Za njih je potrebno i više novca. Više od 80 odsto vozila koja stižu iz inostranstva su polovna. Uvođenjem EURO 6 standarda izbor bi mogao postati uži, a uvoz skuplji, stav je struke. Očekuju i da će se dio kupaca zato okrenuti automobilima koji su već registrovani u BiH. Njihove godine ostaće iste, ali bi im cijena mogla porasti.

"Uvoz tih vozila će biti za malo dublji džep. Smanjiće se uvoz iz izvana, a proradiće tržište postojećih vozila na prostoru BiH, gdje će imati relativno manju cijenu, ali će tim vozilima cijena porasti upravo usljed tih faktorima kojima smo govori", rekao je Danislav Drašković, dekan Panevropskog univerziteta "Aperion".

Računica bi, po svemu sudeći, mogla biti prilično nezgodna. Ograničenjem uvoza jeftinijih polovnjaka nestaje dio ponude. BiH ne bi trebalo da postane groblje evropskih automobila, kaže Edin Forto. Namjera je jasna. Jasno je i to da ako građani zbog cijena budu prinuđeni da duže zadržavaju stare automobile. Nova pravila mogla bi usporiti ono što bi trebalo da ubrzaju. Podmlađivanje voznog parka i ekološki prihvatljivija vozila.