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Cijene nafte na svjetskom tržištu u padu

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04.11.2026 17:52

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Цијене нафте на свјетском тржишту у паду
Foto: Tanjug/AP/Rich Pedroncelli

Cijene nafte na svjetskom tržištu danas su u padu jer investitori vrše procjene uticaja rezultata američkih izbora na politiku Vašingtona prema Iranu.

U Londonu je cijena sirove nafte "brent" iz Sjevernog mora manja za 1,1 odsto i sada je 102,49 dolara po barelu.

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U Njujorku je cijena svijetle sirove nafte pala za jedan odsto i iznosi 95,17 dolara po barelu.

Pad cijena nafte uslijedio je poslije perioda pojačane nestabilnosti izazvane očekivanja obnove vojnih operacija na Bliskom istoku i kasnijih uticaja na diplomatske napore koji bi mogli spriječiti novu eskalaciju.

(Srna)

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Nafta

cijene nafte

Amerika

Iran

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