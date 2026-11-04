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Cijena nafte ponovo raste

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04.11.2026 12:24

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Цијена нафте поново расте
Foto: Pixabay

Evropski berzanski indeksi danas su u plusu, a nafta Brent je poskupjela na skoro 104 dolara po barelu, dok investitori očekuju preliminarne podatke o inflaciji u evrozoni koji će biti objavljeni u 11.00 časova.

Cijena nafte Brent je u 9.30 časova porasla za 0,28 odsto na 103,979 dolara po barelu, a lake američke nafte WTI za 0,41 odsto na 96,209 dolara.

Pobjeda demokrata na izborima za oba doma američkog Kongresa izazvala je zabrinutost tehnološkog sektora zbog mogućeg pooštravanja regulacije vještačke inteligencije i usporavanja ulaganja u AI infrastrukturu, prenio je Rojters.

Investitori u Evropi će u toku dana analizirati i podatke o zaradi kompanija Novo Nordisk, Be-Em-Ve, Leonardo, Ahold Delez i Kontinental, prenosi Telegraf.

Evropski fjučersi gasa za decembar su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po cijeni od 93,595 evra za megavat-sat, odnosno oko 983 evra za 1.000 kubnih metara, uz koeficijent 10,5 MWh/1.000 m³.

Rekordna cijena prirodnog gasa na evropskoj berzi TTF iznosila je oko 345 evra po MWh i zabilježena je 7. marta 2022. godine, neposredno nakon početka rata u Ukrajini.

Prema podacima sa berzi, njemački indeks DAX porastao je za 0,34 odsto, francuski CAC 40 za 0,36 odsto, britanski FTSE 100 za 0,19 odsto, a italijanski FTSE MIB za 1,03 odsto.

Moskovska berza je danas zatvorena za redovno trgovanje zbog proslave državnog praznika, Dana narodnog jedinstva.

Vrijednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,12430 dolara.

Cijena zlata je porasla na 4.035,18 dolara za trojsku uncu, a cijena pšenice pala na 5,9620 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki industrijski berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u poned‌jeljak pao za 0,38 odsto na 51.786,72 poena, S&P 500 je porastao za 0,36 odsto na 7.568,92 poena, a kompozitni Nasdak za 0,83 odsto na 25.372,01 poen.

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