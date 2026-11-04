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Veoma opasan: U moru nedaleko od Splita pronađen plavi azbest

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04.11.2026 17:26

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Foto: ATV

U moru nedaleko od Splita pronađen je plavi azbest tokom radova na sanaciji plaže Kosica.

Azbest je pronađen u moru u Vranjicu gd‌je se nalazi bivša fabrika "Salonit", koja predstavlja dugogodišnji ekološki i zdravstveni problem zbog prisutnosti opasnog azbesta, prenose hrvatski mediji.

Poslanik stranke "Možemo" u hrvatskom Saboru Dušica Radojčić izjavila je da je sanacija "Salonita", urađena prije 15 godina, podrazumijevala tek premještanje otpada na druge lokacije, a da se i dalje tu nalaze azbestne krovne ploče i da se unutar nje izvode radovi.

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"Vranjičani znaju što znači umirati od azbesta i danas žive u strahu od bolesti i smrti", rekla je Radojčićeva, navodeći da je do sada umrlo oko 400 Vranjičana.

Ona je najavila da će od resornog ministarstva tražiti da "Salonit" bude uvršten kao crna tačka u Plan upravljanja otpadom.

Radojčićeva, njene stranačke kolege i lokalni aktivisti danas su zatražili hitnu intervenciju države.

Plavi azbest se smatra jednim od najopasnijih oblika azbesta, jer njegova vlakna, ukoliko dospiju u vazduh ili more, mogu biti štetna po zdravlje.

(SRNA)

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Plavi azbest

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