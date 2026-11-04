Kazne za trgovce naftnim derivatima u Srpskoj dostigle 860 hiljada KM

Tržišni inspektori u Republici Srpskoj izrekli su od početka godine trgovcima naftnim derivatima kazne u ukupnom iznosu od 860 hiljada KM zbog nepridržavanja propisanih marži. Svakom subjektu koji u trenutku kontrole odstupi od propisane marže biće izrečene kazne u vrijednosti osam hiljada za pravno lice, četiri hiljade za odgovorno lice i pet hiljada za preduzetnika.

"Možemo reći da smo u periodu marta i aprila imali značajnije poremećaje na tržištu kada je bio značajan broj subjekata koji su kršili propisane marže i nisu se pridržavali propisanih procenata i mi smo tada kažnjavali sve one za koje smo utvrdili da se ne pridržavaju propisane marže. Nama je bitno da u ovom trenutku sada i na ovo stanje kada smo svakodnevno na tržištu i vršimo kontrolu redovno da možemo reći da je stanje stabilno i da nema većih odstupanja", rekla je Dušanka Nikolić, portparol Inspektorata Republike Srpske.

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Trgovci naftnim derivatima dužni su Ministarstvu trgovine i turizma dostavljati podatke o cijenama, zalihama i maržama. U toku je digitalizacija procesa radi efikasnijeg praćenja tržišta, a za nedostavljanje podataka predviđene su kazne od 800 do 4.000 KM.

"Proces uvezivanja je u toku, a broj priključenih benzinskih pumpnih stanica svakodnevno se povećava. Uspostavljanjem potpunog sistema automatskog dostavljanja podataka, Ministarstvo će raspolagati blagovremenim i ažurnim informacijama o svakodnevnim promjenama cijena i marži naftnih derivata na tržištu Republike Srpske, što će omogućiti efikasnije praćenje postupanja trgovaca i blagovremeno reagovanje u slučaju utvrđenih nepravilnosti", saopšteno je iz Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske.

Propisana marža dozvoljena je 25 feninga, a s obzirom na konkurenciju to je skoro pa neostvarivo, te uglavnom bude manje, poručuju članovi Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima.

"Uspostavljanjem uredbe prije sedam mjeseci kada je tačno propisano na koji način će se formirati maloprodajne cijene izbjegnuti su nesporazumi o formiranju cijena. Sada su stvari potpuno jasne. Propisano je tačno kako se formiraju maloprodajne cijene na postojaće zalihe i prilikom svakog prijema goriva, to se vrši po formuli koju je Ministarstvo propisalo, vrši se formiranje novih cijena. Imamo sistem koji nas upozorava u slučaju da se formira veća cijena, dobijamo upozorenje i onda smanjimo cijenu", rekao je Milovan Bajić, član Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske.

Dobra vijest je da trenutno nema odstupanja od propisanih marži, loša vijest je da nam stižu nova poskupljenja. Dolazi do velikog poskupljenja tečnog naftnog gasa, a trenutno se očekuje i rast cijena dizela. Dalje prognoze zavise od stabilizacije ratnih sukoba u svijetu.