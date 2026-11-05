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Lijepe vijesti za putnike: Dodatna četiri leta iz Banjaluke

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АТВ редакција
05.11.2026 18:14

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Aerodrom Banjaluka
Foto: ATV

Banjalučki Aerodrom dogovorio je sa avio-kompanijom "Er Montenegro" četiri dodatna leta na relaciji Tivat-Banjaluka-Tivat tokom novogodišnjih i božićnih praznika, usljed povećane potražnje putnika.

Letovi su planirani za 31. decembar, 3, 5. i 10. januar. Polasci iz Tivta predviđeni su u 10.30 časova, a iz Banjaluke u 12.00 časova, saopšteno je iz preduzeća "Aerodromi Republike Srpske".

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U okviru promocije linije i prodaje karata, od 9. novembra do 31. decembra u tržnom centru "Delta planet" u Banjaluci biće postavljen promotivno-prodajni štand, na kojem će putnici moći da kupe karte i dobiju potrebne informacije o letovima, prenosi "Srna".

Iz preduzeća "Aerodromi" naveli su da je ovo prvi put da uvode dodatne letove prema određenoj destinaciji isključivo zbog povećane potražnje tokom prazničnog perioda.

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Dodatne informacije, rezervacije i kupovina karata dostupni su putem telefona 065/690-768 i elektronske pošte prodaja.tivat@bnx.aero.

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