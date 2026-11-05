Dodjeljuje novac, ali još se ne zna koliko: Banjaluka raspisala javni poziv

Grad Banjaluka raspisao je javni poziv za sufinansiranje kulturnih manifestacija koje će biti održane tokom 2027. godine, a pravo na gradski novac imaće organizatori događaja koji se održavaju najmanje tri godine u kontinuitetu.

Riječ je o manifestacijama koje će biti uvrštene u Kalendar kulturnih manifestacija Grada Banjaluka, kroz koji je ove godine podržano 28 događaja, uz izdvajanja od oko pola miliona KM.

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Na javni poziv mogu se prijaviti udruženja iz oblasti kulture, registrovani samostalni preduzetnici koji se bave određenim kulturnim djelatnostima, republičke ustanove kulture i pravna lica koja ispunjavaju propisane uslove.

Manifestacije moraju biti održavane na području Banjaluke najmanje tri godine, dok gradske ustanove kulture nemaju pravo prijave.

Zanimljivo je da u javnom pozivu nije navedeno koliko će novca ukupno biti raspodijeljeno, niti koliki iznos pojedinačni organizatori mogu dobiti, piše "BL Portal".

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O izboru manifestacija odlučivaće komisija koju imenuje gradonačelnik, a među 15 kriterijuma nalaze se kvalitet programa, broj očekivanih posjetilaca, medijska vidljivost, značaj za lokalnu zajednicu i opravdanost troškova.

Gradska sredstva neće moći da se koriste za političke i vjerske aktivnosti, dok troškovi hrane i pića ne smiju premašiti 30 odsto odobrenog iznosa.

Prijave se dostavljaju Odjeljenju za društvene djelatnosti putem prijemne kancelarije Gradske uprave ili preporučenom poštom, a javni poziv otvoren je 15 dana od objavljivanja.

Rezultati će biti objavljeni nakon što Skupština grada usvoji Kalendar kulturnih manifestacija za 2027. godinu.