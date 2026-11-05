Potpuna pometnja u Banjaluci: Vozač zalutao pa se okretao usred kružnog

Gotovo tri godine nakon što je otvoren kružni tok kod Ekvatora u Banjaluci, pojedini vozači i dalje ne uspijevaju da se snađu na ovoj raskrsnici.

To pokazuje i novi snimak zabilježen sinoć, na kojem se vidi automobil koji se kreće u suprotnom smjeru, a potom polukružno okreće nasred kružnog toka.

Vozač je, kako se vidi na snimku koji je objavio "BL portal", krenuo pogrešnim pravcem, a kada je, po svemu sudeći, shvatio šta je uradio, odlučio je da situaciju riješi okretanjem nasred saobraćajnice.

Ovakav manevar mogao je ugroziti druge učesnike u saobraćaju, a posebno zabrinjava činjenica da ovo nije prvi sličan slučaj na istoj lokaciji.