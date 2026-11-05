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Vozači, oprez: Sutra semafori neće raditi na dvije raskrsnice u Banjaluci

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АТВ редакција
05.11.2026 13:07

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Foto: ATV

Na dvije prometne raskrsnice u Banjaluci sutra, 6. novembra, semafori neće biti u funkciji zbog otklanjanja kvara, saopšteno je iz Gradske uprave.

Semafori neće raditi od 9.00 časova pa do završetka radova na spoju ulica Marije Bursać i Kralja Petra I Karađorđevića, kao i na raskrsnici ulica Milana Tepića i Kralja Petra I Karađorđevića.

Iz Grada su uputili apel svim učesnicima u saobraćaju da budu oprezni i imaju razumijevanja zbog otežanog odvijanja saobraćaja tokom trajanja radova.

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Banjaluka

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Gradska uprava Banjaluka

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