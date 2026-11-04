Stanivuković još nije dostavio papire: Ninković traži budžet i izvještaje o trošenju novca

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković uputio je oštre poruke gradonačelniku Drašku Stanivukoviću, pozivajući ga da se umjesto najave novih projekata posveti nagomilanim problemima grada, od neizvjesnog grijanja i vodosnabdijevanja do komunalne infrastrukture i pripreme za zimu.

„Naši sugrađani s pravom očekuju da naš grad funkcioniše. Da imaju grijanje, uredno vodosnabdijevanje, čiste ulice,više parking mjesta i manje saobraćajnih gužvi. To nisu nikakvi posebni zahtjevi već osnovne obaveze gradske administracije“, poručio je predsjednik Skupštine grada Banjaluka, Ljubo Ninković.

Ninković je još jednom uputio apel gradonačelniku Banjaluke da bez odlaganja dostavi Skupštini grada nacrte rebalansa za tekuću godinu i budžeta za 2027. godinu, kako bi se pomenuti što prije uputili u skupštinsku proceduru.

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„Očekujemo i izvještaje o izvršenju budžeta, kako bismo i mi, a i građani znali na šta je gradonačelnik trošio naš novac“, rekao je Ninković.

On je napomenuo da se grad Banjaluka u proteklih nekoliko godina suočava sa istim problemima. Prema njegovim riječima, Toplana je u katastrofalnoj situaciji, uprkos dodatnim sredstvima, koja je Skupština grada Banjaluka odobrila prije četiri mjeseca.

„Sudbina grijanja u Banjaluci je i dalje neizvjesna. Vodovod se nalazi u izuzetno teškoj situaciji. Komunalna infrastruktura, održavanje ulica i zimska služba ponovo su pred velikim izazovima“, rekao je Ninković te poručio:

„Gradonačelniče, kampanja je prošla! Vrijeme je da počnete da se bavite stvarnim problemima građana“.

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Električni tramvaji, kako kaže Ninković, mogu sačekati, te je poručio Stanivukoviću da se njima bavi tek onda kada se riješe problemi vodosnabdijevanja, grijanja i osnovnim funkcionisanjem grada.

„Jer i čak i da stignu, neće mnogo značiti građanima, ako ne budu mogli da voze snijegom zatrpanim ulicama. Znamo šta nas čeka i zato nema opravdanja da ponovo budemo nespremni. Naš posao je da budemo korak ispred problema, a ne da svake zime iznova objašnjavamo zašto nas je snijeg u januaru iznenadio“, poručuje Ninković.

Gradonačelnik Banjaluke na svojim društvenim mrežama najavio je kako će krenuti s obilaskom Banjalučana i samog grada kako bi saslušao njihove probleme, a bilo je dovoljno samo da odobri komentare na svojim platformama i mogao je to iz udobnosti Gradske uprave sastaviti spisak prioriteta i krenuti sa realizacijom.