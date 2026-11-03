Kiša već pravi probleme, dok su slivnici i trotoari u Banjaluci zatrpani lišćem

Grad Banjaluka saopštio je da se krenulo u čišćenje i sakupljanje lišća, međutim, ukoliko prošetate određenim dijelovima grada, ne biste se uvjerili da se radi na pomenutom.

Takođe, Grad Banjaluka je prije par dana najavio da su radnici nadležnih službi krenuli sa čišćenjem, i sakupljanjem lišća u Aleji Svetog Save, te ulicama: Branka Radičevića, Josifa Pančića i Majke Jugovića.

Međutim, veliki broj ulica u Banjaluci je i danas pod lišćem te osim što se pješaci prljaju, i muče muku s lišćem te rizikuju od padova i povreda.

S obzirom da je krenula sezona kiša, objekti za odvodnju i dalje nisu očišćeni niti su očišćeni prije padavina kako bi Grad spremno dočekao kišnu sezonu i izbjegao plavljenje mnogobrojnih ulica.

Grad Banjaluka izabrao je kompanije „Čistoća“ i „MG Mind“ za četvorogodišnji posao čišćenja javnih površina, odvoza otpada i održavanja saobraćajnica, vrijedan čak 25,2 miliona KM sa PDV-om.

Prema odluci gradonačelnika Banjaluke, Draška Stanivukovića od 27. oktobra, ove dvije kompanije zajednički su izabrane kao najpovoljniji ponuđač, a na raspisanu javnu nabavku nije stigla nijedna druga ponuda.

Riječ je o poslovima čišćenja i odvoza otpada sa javnih površina, pranja saobraćajnica i održavanja objekata za odvodnju na području Banjaluke.

Lišće Banjaluka

Prije četiri godine kada je raspisana javna nabavka na ime istog posla „Čistoća“ i „MG Mind“ su dobili ugovor, a pomenuti je tada iznosio 13, 76 miliona KM sa PDV-om.

I pored najava o čišćenu i milionskog ugovora, Banjaluka nije čista. U mnogobrojnim naseljima trotoari su prekriveni lišćem tako da osim rizika da se isprljaju, građani rizikuju da se na isto okliznu i povrijede.

Na pojedinim lokacijama lišće je prekrilo i slivnike i šahtove, što dodatno otežava oticanje oborinskih voda.

Šaht ATV

Ukoliko se takvo stanje zadrži i tokom obilnijih padavina, postoji opasnost da voda neće moći nesmetano da otiče u odvodne sisteme, što može dovesti do zadržavanja vode i stvaranja lokalnih poplava na ulicama.

Iako je jesen tek počela, slika sa banjalučkih ulica pokazuje da posla na čišćenju javnih površina ima još mnogo.

Kiša ATV

Građani tako, umjesto urednih i prohodnih trotoara, svakodnevno zatiču gomile lišća, dok ostaje pitanje da li će nadležne službe uspjeti da očiste grad prije narednih većih padavina.