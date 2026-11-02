Ove ulice u Banjaluci neće imati struju

Autor:ATV redakcija
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Zbog radova planirana su isključenja električne energije u nekoliko banjalučkih ulica, saopštili su iz Elektrokrajine.
Kako navode iz ovog preduzeća, struju neće imati sljedeća naselja u ovom periodu:
10.00 - 12.00 časova - dijelovi ulica: Dr Mladena Stojanovića, Kralja Petra II, Prvog krajiškog korpusa i Petra Kočića;
10.00 - 15.00 časova - dio naselja Ramići.
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