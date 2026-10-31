Brzina, alkohol i gužve – rizici na banjalučkim ulicama

Banjalučkim ulicama vozi se sve brže, a često i bez mnogo obzira na druge učesnike u saobraćaju.

Građani su zabrinuti zbog sve rizičnije vožnje, a statistika pokazuje da su neprilagođena brzina i alkohol među najčešćim uzrocima nezgoda. Samo u prošloj godini, prema podacima Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske vozači pod dejstvom alkohola uzrokovali su 1.400 saobraćajnih nesreća u Srpskoj. Za devet mjeseci ove godine evidentirano je 10.865 saobraćajnih nezgoda, u kojima je život izgubilo 66 osoba.

„Svakako da je čovjek taj koji doprinosi nastanku 95 odsto i više svih saobraćajnih nezgoda na našim putevima. Svakako da to ponašanje čovjeka i nepoštovanje saobraćajnih propisa je jedno od problema. Onaj drugi problem svakako jeste organizacija saobraćaja u samom gradu – možemo da vidimo sve veće gužve na putevima“, rekao je Goran Bošnjak, Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.

U Banjaluci su zabilježene 4.328 nezgode, sa 20 smrtno stradalih. Policija je evidentirala više od 62.000 prekršaja, a iz saobraćaja isključila oko 4.690 vozača, od kojih je 4.000 bilo pod dejstvom alkohola.

„Analize pokazuju da su najčešći uzroci nedržanje odstojanja, vožnja unazad i oduzimanje prvenstva prolaza – da se nezgode najčešće dešavaju u gradskim ulicama, a da su nezgode prouzrokovali vozači od 21-30 godina“, rekao je Đurica Vukelić, načelnik Policijske uprave Banjaluka.

Pored kontrole vozača, rješenje se traži i u drugačijoj organizaciji saobraćaja. Grad najavljuje izgradnju pasarele kod Audi servisa, kružnog toka kod Metala, zatvaranje raskrsnice kod Akvane i izgradnja obilaznice od Kramara prema novom mostu u Česmi, koja bi povezala Banjaluku sa Čelincem, Teslićem i Kotor Varoši. U planu je i otvaranje pothodnika kod Kampusa ali i bolja organizacija javnog prevoza.

„Možete raditi sa saobraćajem šta god hoćete dok ne krenemo mijenjati kulturu saobraćaja - to je više ljudi u jednom autu, to je što više bicikla, što više pješke, što više javnog prevoza“, rekao je gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković.

Sa više od 100.000 registrovanih automobila i saobraćajnicama koje teško prate taj broj, Banjaluka se suočava sa sve većim izazovima u saobraćaju. Nisu joj potrebne samo nove saobraćajnice, već i odgovorniji vozači. Ni najbolja infrastruktura ne može nadoknaditi nepoštovanje pravila.