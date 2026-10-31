Stižu tramvaji, a rupe ostaju: Kakva je saobraćajna stvarnost Banjaluke?

Tako su u Banjaluku stigli predizborni, testni električni autobusi, a sa njima i brojna pitanja. Koliko su koštala ili koliko će tek koštati budžet Grada Banjaluka i da li će se uvesti obećani i daleko veći broj, još uvijek ne znamo. Bar ne sigurno...

S druge strane, stižu nam i električni tramvaji oko Nove godine, kako najavljuju iz Gradske uprave Banjaluka.

"Prvi električni tramvaj u Banjaluci očekujemo oko Nove godine, nakon čega će uslijediti testni period u trajanju od tri do šest mjeseci", poručio je ovo gradonačelnik Draško Stanivuković.

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Kako je kazao, namjera je da se sugrađanima pruži prilika da se upoznaju sa ovim vidom prevoza, isprobaju ga i iznesu svoje mišljenje.

Po kakvim saobraćajnicama će se kretati savremena vozila?

Infrastrukturni problemi jedni su od najčešćih sa kojima se Banjalučani redovno susreću, bilo da je riječ o samom centru grada ili periferiji. Rupe, krateri, nedostatak trotoara, dotrajao asfalt, radovi kojima nema kraja i drugi problemi neki su od uzročnika svakodnevnih gužvi u najvećem gradu Republike Srpske.

Desna Novoselija Ustupljena fotografija

Dok prvi čovjek Banjaluke govori o brojnim projektima i rekordima, građani na društvenim mrežama se pitaju, o kakvim rekordima je riječ, s obzirom da se i dalje čeka na rješavanje onih primarnih potreba.

Poskupljenje karata

„Pričamo o rebalansu budžeta, rekordnih 352.000.000 KM. Rekord projekata, rekord urađenog, rekord asfaltiranog, rekord obnovljenog, rekord izgrađenog i rekord datog svakom građaninu“, poručuje gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković.

A da li će Banjaluka imati i rekordno skuplju kartu gradskog prevoza, čija cijena će ići i do 3,10 KM, gradonačelnik nije ponudio jasno rješenje niti umirio javnost.

Banja Luka Karta ide na 3,10 KM! Prevoznici traže poskupljenje, čeka se odgovor Grada

„Javni prevoz vraćamo u ruke Grada. To je ono što smo mi predvidjeli , a to je Direkcija za upravljanje javnim prevozom. I ono što je važno reći, jeste da mi predviđamo uvođenje Direkcije i vraćanje postepeno javnog prevoza u ruke Grada, izvođenje električnih autobusa. Grad kontroliše i grad naplaćuje karte pojedinačne, mjesečne, radničke itd. Ja vjerujem da ćemo mi u toj borbi da uspijemo“, rekao je gradonačelnik Stanivuković.

I dok gradonačelnik predviđa, predviđaju i Banjalučani. Da li će do ove promjene uveliko plaćati skuplje gradski prevoz ili ne, uskoro ćemo znati, ali jedno je sigurno. Uz cijene karata voziće se istim dotrajalim saobraćajnicama, dok se i one nekad, u nekom od predviđanja predstavnika Grada ne obnove ili ne dođu na red da rekonstrukciju.