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Stižu tramvaji, a rupe ostaju: Kakva je saobraćajna stvarnost Banjaluke?

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31.10.2026 19:53

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Бањалука најављује долазак електричних трамваја и аутобуса, али бројна питања остају отворена. Док се најављују новине у јавном превозу и могуће поскупљење карата, грађани указују на дотрајале саобраћајнице, рупе и неријешене инфраструктурне проблеме.
Foto: X/printscreen

Velike najave, testne vožnje i pompezna obećanja mjesecima se objavljuju i najavljuju Banjalučanima.

Tako su u Banjaluku stigli predizborni, testni električni autobusi, a sa njima i brojna pitanja. Koliko su koštala ili koliko će tek koštati budžet Grada Banjaluka i da li će se uvesti obećani i daleko veći broj, još uvijek ne znamo. Bar ne sigurno...

S druge strane, stižu nam i električni tramvaji oko Nove godine, kako najavljuju iz Gradske uprave Banjaluka.

"Prvi električni tramvaj u Banjaluci očekujemo oko Nove godine, nakon čega će uslijediti testni period u trajanju od tri do šest mjeseci", poručio je ovo gradonačelnik Draško Stanivuković.

Шахтови Лазарево
Šahtovi Lazarevo
ATV

Kako je kazao, namjera je da se sugrađanima pruži prilika da se upoznaju sa ovim vidom prevoza, isprobaju ga i iznesu svoje mišljenje.

Po kakvim saobraćajnicama će se kretati savremena vozila?

Infrastrukturni problemi jedni su od najčešćih sa kojima se Banjalučani redovno susreću, bilo da je riječ o samom centru grada ili periferiji. Rupe, krateri, nedostatak trotoara, dotrajao asfalt, radovi kojima nema kraja i drugi problemi neki su od uzročnika svakodnevnih gužvi u najvećem gradu Republike Srpske.

Десна Новоселија
Desna Novoselija
Ustupljena fotografija

Dok prvi čovjek Banjaluke govori o brojnim projektima i rekordima, građani na društvenim mrežama se pitaju, o kakvim rekordima je riječ, s obzirom da se i dalje čeka na rješavanje onih primarnih potreba.

Poskupljenje karata

„Pričamo o rebalansu budžeta, rekordnih 352.000.000 KM. Rekord projekata, rekord urađenog, rekord asfaltiranog, rekord obnovljenog, rekord izgrađenog i rekord datog svakom građaninu“, poručuje gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković.

A da li će Banjaluka imati i rekordno skuplju kartu gradskog prevoza, čija cijena će ići i do 3,10 KM, gradonačelnik nije ponudio jasno rješenje niti umirio javnost.

Градски превоз карта

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Karta ide na 3,10 KM! Prevoznici traže poskupljenje, čeka se odgovor Grada

„Javni prevoz vraćamo u ruke Grada. To je ono što smo mi predvidjeli , a to je Direkcija za upravljanje javnim prevozom. I ono što je važno reći, jeste da mi predviđamo uvođenje Direkcije i vraćanje postepeno javnog prevoza u ruke Grada, izvođenje električnih autobusa. Grad kontroliše i grad naplaćuje karte pojedinačne, mjesečne, radničke itd. Ja vjerujem da ćemo mi u toj borbi da uspijemo“, rekao je gradonačelnik Stanivuković.

I dok gradonačelnik predviđa, predviđaju i Banjalučani. Da li će do ove promjene uveliko plaćati skuplje gradski prevoz ili ne, uskoro ćemo znati, ali jedno je sigurno. Uz cijene karata voziće se istim dotrajalim saobraćajnicama, dok se i one nekad, u nekom od predviđanja predstavnika Grada ne obnove ili ne dođu na red da rekonstrukciju.

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Gradski prevoz Banjaluka

saobraćaj

Draško Stanivuković

Infrastruktura

karte

prevoznici

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