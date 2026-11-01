Studenti u Banjaluci odali počast stradalima u Novom Sadu

Studenti, profesori i građani okupili su se danas u kampusu Univerziteta u Banjaluci, gdje je održan komemorativni skup povodom druge godišnjice pada nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu, kada je poginulo 16 osoba.

Okupljanje je organizovala neformalna grupa "Studenti za studente Banjaluka", a centralni dio obilježavanja bilo je 16 minuta tišine – po jedan minut za svaku osobu koja je izgubila život u padu nadstrešnice 1. novembra 2024. godine.

Ovogodišnje obilježavanje imalo je komemorativni karakter. Organizatori su prije skupa pozvali građane da ne donose transparente, pištaljke i druge rekvizite, želeći da se godišnjica obilježi u miru i dostojanstvu.

Srbija 16 minuta tišine za 16 izgubljenih života: Novi Sad je stao u 11.52

"Ponesite samo srce. To će biti sasvim dovoljno", poručili su iz grupe "Studenti za studente Banjaluka".

Nakon 16 minuta tišine, prema najavljenom programu, uslijedilo je obraćanje predstavnika neformalne grupe, a potom i izvođenje prigodne pjesme u izvođenju studentskog hora volontera.