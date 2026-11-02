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Sudar na brzoj cesti iz pravca Banjaluke: Stvaraju se gužve

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02.11.2026 10:14

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Саобраћајна незгода на брзој цести Бањалука-Лакташи
Foto: Društvene Mreže

Na brzoj cesti Banjaluka-Laktaši došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva vozila, zbog čega je saobraćaj trenutno usporen na ovoj dionici.

"Saobraćajka, brza cesta od BL prema autoputu, kolona se formira", javlja jedan od vozača.

Saobraćaj je usporen, ali nije obustavljen u potpunosti, čeka se dolazak policije.

Informacija o pričinjenoj šteti i povrijeđenima za sada nema.

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Tagovi :

Banjaluka

brza cesta

Laktaši

Saobraćajna nezgoda

Policija

usporen saobraćaj

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