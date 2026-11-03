KK i RK Borac optužuju Gradsku upravu: Sajmovi važniji od sportista

Autor:ATV redakcija
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Rukometni i košarkaški klub Borac uputili su zajednički javni apel nadležnim institucijama, ukazujući na probleme sa obezbjeđivanjem termina za treninge u banjalučkim sportskim dvoranama tokom takmičarske sezone.
Oni su uputili javni apel nadležnim institucijama zbog, kako navode, problema sa korišćenjem sportskih dvorana u Banjaluci tokom takmičarske sezone.
"Od naših klubova, igrača i trenera očekuju se titule, pobjede i ponosno predstavljanje našeg grada i države kako u Premijer ligi Bosne i Hercegovine tako i na evropskim takmičenjima. Od nas se traži profesionalizam, ali nam se pružaju uslovi koji su ispod svakog ljudskog i sportskog dostojanstva.Pozivamo sve sportiste i sportske radnike da u utorak u 18 časova u dvorani Borik potpišu sljedeće saopštenje. Jasno i glasno poručujemo: Direktno smo opstruisani i sabotirani!" navode oni u saopštenju.
Prema njihovim riječima, sezonama unazad svjedoče istom bezobrazluku.
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