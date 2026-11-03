Vani hladno, ali i u domovima: Ko se danas smrzava u Banjaluci?

Autor:ATV redakcija
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Danas nema grijanja u više ulica u Banjaluci.
Isporuka toplotne energije je obustavljena potrošačima u ulicama Masarikova 2, 4, 6, Petra Kočića 1A, 1B, 1C, Prvog krajiškog korpusa 12 i 16, zbog kvarova na distributivnoj mreži, saopštili su iz Eko Toplana Banjaluka.
Tehničke ekipe su na terenu kako bi što prije otklonili kvarove i uspostavili uredan režim isporuke toplotne energije.
Iz Eko Toplana su korisnike zamolili za strpljenje te se zahvalili na razumijevanju.
I dok je trenutna temperatura u Banjaluci 7 stepeni, očekivano bi bilo da se možete utopliti u svojim domovima.
Ostaje da se vidi koliko će potrošači čekati na otklanjanje kvarova, ali je jasno da sedam stepeni Celzijusa napolju nije vrijeme u kojem je lako ostati bez grijanja u sopstvenom domu.
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