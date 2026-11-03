Ovi dijelovi Banjaluke sutra ostaju bez struje

Autor:ATV redakcija
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Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži u srijedu, 4. novembra 2026. godine, doći će do privremenog prekida u isporuci električne energije potrošačima u više banjalučkih ulica i naselja.
Bez struje će u periodu od 08.00 do 14.00 časova biti dio Ulice Petra Kočića (brojevi 61 i 73).
U terminu od 09.00 do 12.00 časova električne energije neće imati dijelovi ulica Lovćenska, Drakulićka (broj 4), Subotička i Đulija (brojevi 31 i 32).
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Od 10.00 do 12.00 časova planirano je isključenje u dijelovima ulica Alekse Šantića, Dr Jovana Raškovića, Kolo srpskih sestara, Krajiških brigada i Petra Mećave.
U periodu od 09.00 do 14.00 časova bez struje će ostati i dijelovi ulica Nenada Kostića, Lipljanska, Izvorska, Zavalska, Dobrunska i Ozrenska, kao i dijelovi naselja Karanovac i Dragočaj (Stranjani).
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