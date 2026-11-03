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Ovi dijelovi Banjaluke sutra ostaju bez struje

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03.11.2026 18:04

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Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје
Foto: ATV

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži u srijedu, 4. novembra 2026. godine, doći će do privremenog prekida u isporuci električne energije potrošačima u više banjalučkih ulica i naselja.

Bez struje će u periodu od 08.00 do 14.00 časova biti dio Ulice Petra Kočića (brojevi 61 i 73).

U terminu od 09.00 do 12.00 časova električne energije neće imati dijelovi ulica Lovćenska, Drakulićka (broj 4), Subotička i Đulija (brojevi 31 i 32).

Славина чесма

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Od 10.00 do 12.00 časova planirano je isključenje u dijelovima ulica Alekse Šantića, Dr Jovana Raškovića, Kolo srpskih sestara, Krajiških brigada i Petra Mećave.

U periodu od 09.00 do 14.00 časova bez struje će ostati i dijelovi ulica Nenada Kostića, Lipljanska, Izvorska, Zavalska, Dobrunska i Ozrenska, kao i dijelovi naselja Karanovac i Dragočaj (Stranjani).

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Struja

Banjaluka

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