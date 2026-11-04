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Revizori otkrili: Milioni za čišćenje grada otišli na prevoz penzionera u Banjaluci

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04.11.2026 11:32

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Градска управа Бањалука је извршни орган Града Бањалука који спроводи одлуке Скупштине града и обавља послове од значаја за функционисање локалне заједнице. Надлежна је за области попут урбанизма, комуналних послова, образовања, социјалне заштите, културе, спорта и локалног економског развоја.
Foto: ATV

Kritike na sve neuredniju Banjaluku ne jenjavaju danima, posebno u aktuelnoj sezoni opadanja lišća i čestih padavina, a zbog čega su banjalučke ulice prekrivene otpadom, a sada je i jasno zašto je situacija takva.

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske utvrdila je u reviziji učinka o trošenju sredstava iz programa komunalne potrošnje, da je Gradska uprava Banjaluka na čelu sa gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem je 2024. godine potrošila 5,2 miliona KM za karte javnog prevoza.

„Iznos izdvojenih sredstava za druge svrhe putem PZKP-a u gradovima Banjaluci i Doboju u periodu obuhvaćenom revizijom kretala se oko 35–40% od ukupno planiranih sredstava. Grad Banjaluka je, između ostalog, subvencionisao prevoz penzionera u iznosu od 5,2 mil. KM u 2024. godini, dok je Grad Doboj u 2025. godini subvencionisao Javno preduzeće „Regionalna deponija Doboj“, koje upravlja deponijom Karabegovac u Doboju, u iznosu od 1,4 miliona KM“, navodi se u izvještaju.

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Dakle, grad Banjaluka je sredstva za higijenu i održavanje zelenih površina potrošio na kupovinu mjesečnih karata penzionerima.

Tako su sredstva koja su trebalo da budu usmjerena na komunalno održavanje, higijenu i uređenje grada preusmjerena na subvencionisanje javnog prevoza, dok se Banjalučani danas suočavaju sa sve neurednijim ulicama i zapuštenim zelenim površinama.

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Banjaluka

Gradska uprava Banjaluka

Draško Stanivuković

Penzioneri

čišćenje

zajednička komunalna potrošnja

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