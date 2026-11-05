Prema saopštenju Grada Banjaluka, 329 privrednika i preduzetnika ostvarilo je pravo na subvenciju, a koja prema njihovim riječima ima za cilj pružanje podrške te poboljšanje privrednog ambijenta grada.

Međutim, ima i onih koji su pravo ostvarili, ali samo na papiru.

Naime,našem portalu javio se jedan od preduzetnika iz Banjaluke, koji je prošao kompletnu proceduru, ostvario pravo na subvenciju, te su mu prema njegovim riječima odobrena sredstva u iznosu od 7.500 KM.

„Svi ugovori su potpisani, a novac i dalje čekamo. Preduzetnici svoje obaveze prema državi moraju izmirivati na vrijeme, a od Grada očekujemo isto poštovanje preuzetih obaveza“, poručuje zabrinuti preduzetnik.

Takođe, kako navodi, cilj mu nije niti lična promocija niti politički obračun već da javnost dobije odgovore i da se isplate sredstva, koja su već odobrena.

„Preduzetnicima ne trebaju prazna obećanja i fotografisanja već novac, koji nam je odobren“, poručuje banjalučki preduzetnik.

Podsjećanja radi, javni poziv za subvencionisanje privrednika od strane Grada Banjaluka raspisan je 14.4.2026. godine, a završen je 14.5.2026. godine.

Dana 2.10.2026. godine javno su uručena rješenja o subvencijama, uz saopštenje Grada da je za ove namijene izdvojeno više od 2,5 miliona KM.

Prema jučerašnjem saopštenju Grada Banjaluka, podržano je 329 od 370 prijavljenih preduzetnika.

„U mom slučaju odobreno je 7.500 KM, ugovor je potpisan, kupljeno je sredstvo za rad i dostavljena tražena dokumentacija, ali novac još nije isplaćen“, poručuje preduzetnik.

O načinu dodjele, te da li su svim preduzetnicima kojima su odobrena sredstva po javnom pozivu za dodjelu subvencija izvršene isplate kao i listi onih koji su ostvarili pravo na subvenciju, obratili smo se i nadležnom odjeljenju Grada Banjaluka, međutim, odgovor do objavljivanja ovog teksta nismo dobili.