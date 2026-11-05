Svečana akademija počeće u 12.00 časova u Koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor, a prisustvovaće joj predstavnici najviših institucija Republike Srpske, akademske zajednice, partnerskih univerziteta, diplomatskog kora, privrede i drugih organizacija, saopšteno je iz Univerziteta u Banjaluci.

Izjave za novinare planirane su u 11.40 časova.

Iz Univerziteta su naveli da su među prioritetima daljeg razvoja unapređenje kvaliteta nastave, modernizacija studijskih programa, jačanje naučnoistraživačkih kapaciteta, razvoj međunarodne saradnje i unapređenje infrastrukture.

"Svečana akademija biće prilika za osvrt na dosadašnja dostignuća i razvojni put Univerziteta, odavanje priznanja generacijama profesora, naučnika, saradnika i studenata koji su gradili njegov ugled, kao i predstavljanje prioriteta budućeg razvoja", naveli su iz banjalučkog Univerziteta.

Univerzitet u Banjaluci osnovan je 7. novembra 1975. godine i od tada je izrastao u najznačajniju visokoškolsku i naučnoistraživačku ustanovu u Republici Srpskoj.

Od početnih pet fakulteta i tri više škole, danas ga čini 16 fakulteta, Akademija umjetnosti i Institut za genetičke resurse, a na oko 150 studijskih programa sva tri ciklusa studija obrazuje se gotovo 15.000 studenata.

Tokom više od pola vijeka rada Univerzitet je doprinio obrazovanju brojnih generacija stručnjaka, razvoju naučne misli, jačanju institucija i ukupnom društvenom i privrednom razvoju, prenosi Srna.