Zdravko Čolić za 45 minuta nastupa zaradio 45.000 evra

Zdravko Čolić nedavno je nastupio na privatnoj svadbi sina poznatog biznismena u elitnom beogradskom restoranu, što je izazvalo veliku pažnju javnosti.

Legendarni pjevač za samo 45 minuta nastupa dobio je čak 45.000 evra, a organizatori su morali da ispune i njegove stroge zahtjeve.

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Iako Zdravko Čolić već decenijama suvereno vlada muzičkom scenom i uglavnom izbjegava nastupe na privatnim veseljima, nedavno je napravio izuzetak koji je izazvao veliko interesovanje.

Za nastup koji je trajao tačno 45 minuta, Čolić je dobio 45.000 evra, što znači da je svaki minut njegovog pjevanja koštao nevjerovatnih 1.000 evra.

Međutim, da bi pjevač uopšte pristao da nastupi, porodica i organizatori morali su da ispune tri stroga uslova.

Uzdignuta bina – postavljena tako da gosti tokom nastupa ne mogu da mu prilaze previše blizu.

Zabrana naručivanja pjesama – repertoar je unaprijed određen i nije bilo odstupanja.

Zabrana fotografisanja – privatnost i profesionalni fokus bili su na prvom mjestu, bez fotografisanja sa gostima.

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Spektakl za pamćenje i ekspresan odlazak

Uprkos strogim pravilima, mladenci i gosti prisustvovali su spektaklu za pamćenje.

Prvi svadbeni ples mladenci su odigrali uz Čolićev veliki hit „Tebe čuvam za kraj“, dok je izvođenje čuvene balade „Ti si mi u krvi“ izazvalo posebne emocije i raznježilo sve prisutne u sali.

Odmah po završetku nastupa i emotivnih trenutaka, Čolić je restoran napustio u pratnji obezbjeđenja.

(Blic)