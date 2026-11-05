Džejmi Foks (58) dobio dijete sa 27 godina mlađom manekenkom

Kako su izvori potvrdili za magazin „Pipl“, holivudski glumac Džejmi Foks i njegova znatno mlađa izabranica nedavno su dobili dijete. Ipak, porodica još nije željela da otkrije pol bebe.

Drama u vezi i iznenadno pomirenje

Ljubavna priča Foksa i bivše fitnes manekenke iz Australije počela je 2023. godine. Iako je djelovalo da je među njima sve idealno, par je prošao kroz ozbiljne turbulencije.

Nakon godinu i po dana zabavljanja, glumac je u januaru 2025. godine objavio da su stavili tačku na vezu. Međutim, ljubav je bila jača, pa je par samo tri mjeseca kasnije, u aprilu iste godine, ponovo viđen zajedno u javnosti, čime su podgrijali priče o pomirenju.

Već u maju izvori su za TMZ potvrdili da su Džejmi i Alis već nekoliko mjeseci očekivali prinovu.

„Pratio sam primjer Al Paćina“: Iskrene riječi i šale na račun godina

Gostujući u emisiji kod Džimija Kimela, slavni glumac je u svom prepoznatljivom stilu govorio o ponovnom roditeljstvu u kasnijim godinama.

„Stiže mi beba... Još uvijek to imam u sebi! Ponovo se vraćam u red za ostavljanje djece u školi. Nisam se dvoumio oko toga, ali ipak imam 58 godina... Znate na šta mislim?“, rekao je Foks.

Otkrio je da mu je dodatno samopouzdanje dao razgovor sa glumačkom legendom Al Paćinom, koji je u 83. godini dobio sina Romana sa Nur Alfalah, koja je tada imala 29 godina.

„Naletio sam na Al Paćina. Ako sam ikada i bio u nedoumici, poslije razgovora s njim više nisam bio“, ispričao je glumac.

Foks se potom našalio i na račun svoje budućnosti sa mlađom partnerkom.

„Čak sam rekao svojoj djevojci: 'Gledaj, samo izdrži 12 godina. Ako sada imam 58, za 12 godina imaću 70... Samo ćeš mi prebaciti ćebence preko nogu i dati puding od tapioke'“, našalio se.

Ćerke iz prethodnih veza i slavne bivše ljubavi

Džejmi Foks već ima dvije ćerke iz prethodnih veza – Korin (32), koju je dobio sa bivšom djevojkom Koni Klajn, i Anelis (17), koju ima sa Kristin Granis.

Prije nego što je započeo vezu sa Alis Hakstep, Foks je šest godina bio u romansi sa glumicom Kejti Holms, zvijezdom serije „Dousonov svijet“. Par je raskinuo 2019. godine.

Alis mu bila najveći oslonac u borbi za život

Radosna vijest dolazi tri godine nakon što je glumac preživio tešku zdravstvenu dramu. Podsjetimo, u aprilu 2023. godine Foks je hitno prebačen u bolnicu zbog ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, o kojima je njegova porodica u početku govorila veoma malo.

Glumac je tek u svom Netfliksovom specijalu iz 2024. godine „Jamie Foxx: What Had Happened Was...“ otkrio da je doživio moždani udar usljed krvarenja u mozgu, zbog čega je izgubio pamćenje na 20 dana. U tom teškom periodu, mlađa ćerka Anelis bila je njegov, kako je rekao, „duhovni defibrilator“.

Kada se razboleo, Alis Hakstep bila je uz njega i pružala mu podršku. Izvor je u martu 2024. godine za magazin „In Tač“ potvrdio da je Alis bila uz glumca tokom njegovog oporavka, što ih je dodatno zbližilo i učvrstilo njihovu vezu.

(Kurir)