Procurilo pismo Brižit Bardo bivšem partneru! Glumica imala oštre riječi za njega

Brižit Bardo je u nedavno objavljenom pismu rekla da ju je njen dugogodišnji partner „uništio“, bacajući svjetlo na njihovu mučnu vezu.

U prepisci francuska glumica je navodno 2022. godine svom dugogodišnjem partneru Bernardu d'Ormalu rekla: „Strpljivo si me uništavao, dan za danom, 30 godina.“

Procurelo pismo pojavilo se nakon što je gospodin d'Ormal (85) tvrdio da mu je zabranjen ulazak u La Madrag, čuveno imanje u Sen Tropeu gde je pokojna filmska zvijezda živjela decenijama, nakon što je izbrisan iz njenog testamenta.

Sada živi u stanu koji mu je obezbjedila opština Sen Trope.

Fondacija Brižit Bardo, kojoj je zaveštala imovinu, saopštila je da je samo poštovala želje glumice da se riješi svih stanara iz La Madraga, uključujući gospodina d'Ormala, u roku od šest mjeseci od njene smrti. Umrla je 28. decembra 2025. godine .

U bijesnoj dijatribi napisanoj plavim mastilom – datiranoj 17. novembra 2022. – koju je ove nedjelje objavio „Figaro“, Bardo je napisala koncizno pismo.

Uprkos tome što su zajedno proveli više od 30 godina, Bardo, koja je prethodno bila tri puta udata, izbrisala je gospodina d'Ormala iz svog testamenta i zaveštala svoje bogatstvo sinu, Nikolasu-Žaku Šarijeu, i svojoj fondaciji.

Gospodin d'Ormal je rekao da je nakratko napustio La Madrag oko 14 časova u subotu, 24. oktobra, kako bi popio kafu u Sen Tropeu. Kada se vratio tri sata kasnije, otkrio je da je ulaz na parking uklonjen i zamenjen drvenom pločom i da mu više nije dozvoljen ulazak.

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Vratio se u ponedjeljak, 26. oktobra, nakon što je kontaktirao fondaciju u nadi da će dobiti lična dokumenta, kreditnu karticu i medicinske recepte, ali mu je ponovo odbijen ulazak.

Konačno mu je dozvoljeno da uđe sljedećeg petka, u pratnji svog advokata i sudskih izvršitelja, kako bi preuzeo neke od svojih stvari. Širi spor je ostao neriješen.

- Sve je to prilično nehumano. Reputacija fondacije trpi udarac. Uopšte ne razumem ovakvo ponašanje- rekao je gospodin d'Ormal za AFP u utorak.

- Čak sam pokušao da ovo rešim prijateljski, ali bezuspešno - rekao je.

Fondacija je saopštila da par nije zakonski vjenčan u Francuskoj. Gospođa Viege ih je opisala kao vanbračne partnere prema francuskom zakonu. Prema izvještajima, održali su vjersku ceremoniju u Norveškoj 1992. godine.

Od Bardoove smrti, rasplamsale su se tenzije između fondacije i gospodina d'Ormala, bivšeg savetnika Žan-Marija Le Pena, pokojnog osnivača krajnje desničarskog Nacionalnog fronta.

Maks Gvacini, predsjednik fondacije, optužio je gospodina d'Ormala da „stalno laže“ u intervjuu za radio stanicu Ici Provence.

- Kao poverenik, on ne može da živi u imanju koje pripada fondaciji. Rekli smo mu ovo 50.000 puta, ali ga nije bilo briga - rekao je gospodin Gvacini.

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Tvrdio je da je Bardotin Mini Mouk, njen mikro automobil, „nestao“. „Stavio ga je na sigurno mjesto, rekao mi je.“

Gajslen Kalmels-Bok, direktorka fondacije, rekla je da je blokirala pristup gospodinu d'Ormalu jer je redovno iznosio kese iz imanja i bio je „u procesu njihovog pražnjenja“. Gospodin d'Ormal poriče da je pokušavao da isprazni kuću.

U septembru je gospodin d'Ormal opisao odluku fondacije da proda Bardoove lične stvari na aukciji kao „skandaloznu“.

Gospođa Vjege, njegova advokatica, rekla je za AFP da njen klijent nije porekao da fondacija sada posjeduje imovinu, niti da je dogovoren rok od šest mjeseci kako bi mu se omogućilo da preseli svoje stvari. Ali je rekla da nije mogao da se iseli na vrijeme jer je „preopterećen situacijom“.

- Sa 85 godina, nakon što je tamo živeo 35 godina, samo sa svojim malim autom i morajući sam sve da pakuje, to jednostavno nije moguće- rekla je, prenosi telegraf.