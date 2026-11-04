Preminuo poznati srpski muzičar

Preminuo je Dragan Mlađenović Šekspir, poznati muzičar, istraživač i jedan od osnivača ansambla "Renesans", koji je decenijama bio posvećen očuvanju i izvođenju rane muzike.

Od njega su se emotivnom porukom oprostili članovi ansambla, ističući da je odlaskom svog kolege svijet ostao bez "posljednjeg skomraha na svijetu".

Mlađenović je čitav život posvetio istraživanju i oživljavanju srednjovijekovne muzičke tradicije, a nadimak Šekspir nosio je još od 1966. godine.

U Beogradu je diplomirao dirigovanje na Muzičkoj akademiji, u klasi profesora Dušana Skovrana, dok je paralelno završio i klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu. Znanje o ranoj muzici, dirigovanju i sviranju istorijskih instrumenata usavršavao je u Švajcarskoj, Njemačkoj, Austriji i Velikoj Britaniji. Posebno su ga zanimali stari zvuci, a svirao je srednjovekovni saz i renesansne duvačke instrumente.

Zajedno sa Miomirom Ristićem i Ljubomirom Dimitrijevićem, 1969. godine osnovao je ansambl "Renesans", drugi najstariji sastav za ranu muziku u nekadašnjoj Jugoslaviji. Svoj doprinos očuvanju muzičke tradicije nastavio je i 1987. godine, kada je, povodom dva vijeka od rođenja Vuka Karadžića, pokrenuo Pjevačku družinu "Rukovet".

Iza sebe je ostavio i značajno pisano djelo. Njegova knjiga "Ogledi o srpskoj muzici" objavljena je u izdanju RTS-a u julu 2020. godine.

Za dugogodišnji rad i doprinos kulturi dobio je brojna priznanja, među kojima su Zlatna značka Kulturno-prosvjetne zajednice Srbije, Plaketa "Mokranjčevi dani", Povelja Karađorđevića i Plaketa "Beli anđeo".

(Telegraf)