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Rozga progovorila o zdravstvenom stanju: „Kada vidim svoj nalaz, padnem u depresiju“

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04.11.2026 11:40

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Хрватска пјевачица Јелена Розга годинама се суочава са здравственим тегобама, о којима је у више наврата јавно говорила. Иза осмијеха и ведрине по којима је публика препознаје крију се проблеми са штитном жлијездом, а пјевачица је сада поново открила да јој здравствено стање задаје потешкоће.
Foto: Instagram/printscreen

Hrvatska pjevačica Jelena Rozga godinama se suočava sa zdravstvenim tegobama, o kojima je u više navrata javno govorila.

Iza osmijeha i vedrine po kojima je publika prepoznaje kriju se problemi sa štitnom žlijezdom, a pjevačica je sada ponovo otkrila da joj zdravstveno stanje zadaje poteškoće.

Rozga je priznala da joj štitna žlijezda ponovo ne funkcioniše kako bi trebalo, ali ističe da ne želi dozvoliti da je to obeshrabri i pokvari joj raspoloženje.

– Pa sad me nešto štitna žlijezda ponovo ne sluša, ali ja se dobro osjećam, ne dam se, ne želim da ulazim u to neko loše stanje. Kad vidim svoj nalaz, kao što mi se ranije događalo, da padnem u neku depresiju: „Joj, nije mi dobro“... Dobro je sve, pozitivna sam sad – rekla je svojevremeno Jelena.

Pjevačica je ranije govorila i o dijagnozi koju je dobila nakon što je odlučila detaljnije ispitati promjene koje je primjećivala na svom zdravlju.

– Odlučila sam da ispitam promjene s medicinske strane i, nažalost, dijagnostikovana mi je hipertireoza – otkrila je Rozga.

Hipertireoza je stanje pojačanog rada štitne žlijezde, koja tada proizvodi više hormona nego što je organizmu potrebno. Može biti praćena različitim simptomima, poput ubrzanog rada srca, nervoze, pojačanog znojenja, gubitka tjelesne težine i poremećaja sna.

Osim o zdravlju, Jelena je u intervjuu za hrvatski „InMagazin“ govorila i o svojim navikama, priznavši da ima i nekoliko poroka.

– Tu i tamo zapalim. Svi imamo poroke. Koji je moj porok? Previše radim možda. Perfekcionizam je dobar za sve oko mene, naravno, ali ja sam malo najteža sama sebi, ustvari – iskreno je ispričala pjevačica.

Uprkos zdravstvenim izazovima, Rozga nastavlja sa poslovnim obavezama i nastupima, nastojeći zadržati optimizam po kojem je publika prepoznaje.

(Avaz)

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