Banjalučanka Helena Zorić najmlađi takmičar Zvezda Granda

Helena Zorić (16) iz Banjaluke osvojila je pet glasova članova žirija "Zvezda Granda" i pokazala da mladalačka energija i želja za uspješnim nastupom može da nadjača svaku muzičku prepreku.

Sanja Vučić prva je podržala mladu takmičarku koja se zasluženo plasirala u drugi krug najvećeg muzičkog šoua u regionu, a sada je objasnila zbog čega.

"Sjetila sam se da ovdje postoji raskošan talenat. Ti imaš samo 16 godina i tvoj glas treba da se formira, a vidim da imaš impozantne visine i lako barataš u gornjoj lagi. Ovo je meni za prolaz, ima dosta da se radi, ali to su i godine i nedostatak iskustva", objasnila je Sanja.

Ceca Ražnatović posebno je naglasila zbog čega voli da priprema mlade pjevače koji nisu potpali pod uticaj takozvanog manirskog pjevanja.

"Navikla sam da radim sa omladinom od 16 godina i imponuje mi da radim sa klincima, zato što, kao što sam rekla u prethodnoj emisiji, neiskvareni su i mnogo dobrih stvari može da im se prenese", istakla je Ceca i dodala:

"Imali smo i Tamaru prošle sezone koja je ušla u takmičenje sa samo 16 godina i na kraju i pobijedila. Dobila je prvu nagradu žirija".

Sličnog mišljenja bio je i Dragan Kojić Keba.

"Meni je sve to bilo slatko, sve kad se sabere, vidi se da imaš talenat", rekao je Keba, a Đorđe David uočio je potencijal kod kandidatkinje.

"Ti ćeš definitivno da rasteš u ovom takmičenju. Nakon strofa i refrena zaključio sam da ti si napadač, jednostavno ne odustaješ. Ti ćeš taj ton da dohvatiš i po cijenu toga da dva dana poslije ne pričaš, što je rijetkost kod mladih ljudi koji dosta djeluju apatično", rekao je Đorđe i čestitao takmičarki na prolazu u drugi krug, piše "Grand".

Snežana Đurišić istakla je kako je takmičarka sa svojim malim brojem godina pokazala kako treba da se otpjeva za prolazak u drugi krug.

"Bila si odlična. Ono što treba da znaš i naučiš, naučićeš sa mentorom", rekla je Sneža.

Nakon što su članovi žirija koji su dali glas iznijeli svoje mišljenje o nastupu kandidatkinje, produkcija je odlučila da Helena za mentora dobije Đorđa Davida.