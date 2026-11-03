Gorjeli automobili, bacane bombe, pucalo se na pjevače: Ovo su najjeziviji napadi na estradu

Paljevine skupocjenih automobila, eksplozivne naprave ispred porodičnih kuća, pucnjave i prijetnje obilježile su neke od najdramatičnijih trenutaka u životima poznatih ličnosti regionalne estrade. Najnoviji slučaj dogodio se u Beogradu, gdje je pjevaču Urošu Živkoviću zapaljen luksuzni automobil Audi Q8, a sumnja se da su dvojica muškaraca namjerno izazvala požar. Ipak, on nije jedini koji se našao na meti ovakvih napada.

Jedan od slučajeva koji je posebno uznemirio javnost vezan je za pjevačicu Maju Berović. Ona je tokom godina doživjela dva ozbiljna incidenta. Na njenu zgradu bačena je bomba, dok je u drugom slučaju pucano na automobil u kojem se nalazila.

Pjevačica je o svemu ranije govorila u medijima, ističući da je imala dva napada, u Srbiji i BiH, ali da ti slučajevi nisu dobili epilog kakav je očekivala.

„Ja nikada nisam bila konfliktna ličnost, niti sam ikada bila u svađi s nekim, a kamoli da uradim nešto da doživim metak u auto ili bombu u dvorište“, izjavila je Berovićeva.

Ni sarajevski reper Amar Hodžić, poznatiji kao Buba Koreli, nije bio pošteđen ovakvih situacija. Njegovo ime povezivalo se s paljevinama automobila, a jedan od posljednjih zabilježenih slučajeva dogodio se u martu 2024. godine, kada je u ulici Kolodvorska u Novom Sarajevu zapaljeno vozilo koje je koristio.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo tada je potvrđeno da je policija zaprimila prijavu, dok je izvor blizak istrazi otkrio da automobil nije bio u vlasništvu repera, ali da ga je on koristio. Posebno je zabrinjavajuće to što ovo nije bio prvi takav slučaj. Bubi Koreliju je i 2021. godine u Vogošći zapaljen audi Q7.

Među najzvučnijim slučajevima je i napad na porodičnu kuću Zdravka Čolića na Dedinju. Početkom februara 2026. godine u dvorište njegovog doma bačena je ručna bomba. U trenutku eksplozije u kući su se nalazili članovi njegove porodice, ali, srećom, niko nije povrijeđen. Pričinjena je materijalna šteta, a policija je pokrenula istragu.

Prema informacijama objavljenim nakon napada, osumnjičeni su se do Čolićeve kuće približili električnim trotinetima, nakon čega je jedan od njih bacio eksplozivnu napravu. Slučaj je dobio i sudski epilog u fazi istrage, a Više javno tužilaštvo u Beogradu kasnije je podiglo optužnicu protiv dvojice osumnjičenih.

Ovi događaji ponovo su otvorili pitanje sigurnosti javnih ličnosti, koje zbog popularnosti i poslovnih kontakata ponekad postaju mete ozbiljnih napada. Najnoviji slučaj Uroša Živkovića još jednom je podsjetio da se iza glamura i luksuza regionalne estrade kriju i situacije koje mogu imati mnogo ozbiljnije posljedice od materijalne štete.

(Avaz)