Vidio sam je sa drugim: Muž Marijane Sajfert otkrio detalje

Njen suprug Karlo Sajfert prijavio je njen nestanak, ali svojevremeno je za medije govorio o svemu.

On je pričao o danu kada je Marijana nestala, njihovom braku i porodičnim okolnostima. Marijana je u porukama napisala da se plaši da će njen suprug inscenirati njen nestanak, a Karlo je nedavno izjavio da joj nikada nije prijetio niti naudio.

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"Nikada nisam prijetio supruzi niti sam joj naudio na bilo koji način. Moja supruga je u tim porukama 25. februara pisala kako je nju strah, kako će se njoj nešto inscenirati… Dva dana ranije je, 23. februara, pod uticajem alkohola uhapšena u našem stanu zbog nasilja prema meni i mojoj majci i to pred dvoje maloljetne djece. Ne znam šta reći na te poruke jer nakon njenog nestanka saznajem veliku količinu neistina koje je pričala svima oko sebe. Nakon što je uhapšena, vratila se u stan, razgovarali smo i molio sam je da poradi na sebi i problemu s alkoholom, pružio sam joj šansu, rekao sam joj da probamo da ispočetka gradimo porodicu. Moj uslov je bio da prestane sa pijanstvom. Nažalost, to se nije dogodilo. Mjesec dana kasnije mahala je kuhinjskim nožem i tada sam zvao supruga njene sestre koji ju je uspio da je smiri. Njena agresija uvijek je bila povezana sa alkoholom. Zbog toga se liječila i bila pod terapijom, kao i zbog depresije. Grozno je što to moram danas pričati za svoju suprugu. Ona u jednoj poruci kaže da ja s njom više ne mogu. Da, rekao sam joj da više ne mogu", pričao je Sajfert.

Karlo nekoliko dana prije nestanka tražio razvod

Marijana je i majci pisala i kako misli da je Karlo i njegova porodica žele da je "strpaju u Vrapče", a njen suprug je i to komentarisao.

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"Ja nikoga ne mogu da strpam u Vrapče, ali sam joj rekao da ću svaki put zvati policiju kad se dogodi takav nasilan incident jer jednostavno ne znam šta da uradim. Imam smanjene pokrete i funkciju desne ruke, ispod bilo kojeg moralnog stajališta mi je da se s nekim fizički obračunavam, a kamo li sa suprugom", rekao je i dodao da je pet dana prije njenog nestanka supruzi rekao da želi da se razvede, prenosi "Kurir".

"Noć ranije njeni nećaci su bili kod nas da prespavaju, trebalo je da dođu kući u 21 sat, ali došla je ujutro u 7 sati, pijana. Slala je poruke koleginici da je s jednim mladićem provela cijelu noć. S obzirom na to da je to bila prevara već po ne znam koji put, rekao sam joj da to više neću da trpim. Ponudio sam da u stanu ostane koliko joj treba dok se ne snađe, ali da treba da bude svjesna da je to kraj naše veze", rekao je i dodao da je ona tada rekla da se njoj ne vjeruje.

"I ja joj u tom trenutku više nisam vjerovao, nisam imao nijedan razlog. Tog 22. aprila kad su njeni roditelji došli po nećaka, sina od sestre Maje, rekao sam im da je moja odluka da ćemo se razvesti i pitao ih hoće li da razgovaraju sa Marijanom. Oni su rekli da nemaju ništa da joj kažu i otišli su za Knin. To da su je vidjeli dva dana prije nestanka u našem stanu je laž", rekao je Sajfert.

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Karlo je ispričao da je nakon toga, pa do nestanka, kod kuće boravila po dva sata.

"Ostalo je bila ili na poslu ili u kafiću pokraj ili ko zna gdje. Moram da kažem da u tih pet dana nismo imali nikakvih svađa ni sukoba. Znala je da mi pošalje poruku: 'Molim te, kupi hljeb...' Nije bilo s njene strane agresije ni svađa", rekao je.

Opisao je i kako je izgledao taj kobni 27. april kada je nestala.

Karlo je kazao da je ujutro otišla na posao, da mu se javila oko 15 sati kada je rekla da će kasnije doći sa posla jer joj je došla kontrola. Nakon toga mu je porukom javila da ide na kafu. Karlo je oko 18 sati i 40 minuta otišao po hranu za njihovog sina i nazvao je i pitao da li želi da dođe po nju jer je padala kiša.

"U kafiću je sjedila s mladićem"

"Odgovorila je da ne treba, da je s koleginicom. Otišao sam u prodavnicu, a pored nje se nalazi kafić u kojem je sjedila s jednim mladićem. Kad sam došao kući poslije 7 sati, nazvao sam je i rekao da joj je super ta koleginica. Odgovorila mi je da sam ja pravi frajer da bi ušao u lokal. Nakon toga poslao sam joj poruku: 'Molim te, oprosti, naravno da možeš da budeš na kafi s kim želiš. Oprosti na reakciji'. U 2 sata i nešto sitno u noći dolazi mi poruka od nje: 'Hvala ti'. Nazvao sam je i rekao da ne znam šta to znači, ali sam je upitao da li misli da dođe više kući. Na to je ona rekla da ne zna šta ja od nje hoću, da me nema kad joj trebam… Odgovorio sam joj: Ja sam doma s djecom, a gdje si ti? Počela je da plače i tako je razgovor završio", ispričao je njin suprug i dodao da je kući došla oko 3.20 ujutro i da se iznenadila što je on bio budan i čekao je.

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"Naravno da nisam mogao da spavam s obzirom na sve posljednjih nekoliko dana. Ona nije djelovala pijana, rekao sam to i policiji. Ona je bila suvisla, razgovjetna, nije teturala. Zdravorazumski, ako je sve vrijeme pila, ona je trebalo da bude pijana. Međutim, nije tako djelovala. Policija mi je takođe nakon pregledavanja snimaka nadzornih kamera, koje su je snimile u noći nestanka, rekla da ona ne tetura, ne zastajkuje, ne djeluje pijano", rekao je i prepričao razgovor koji se odvio tu noć i trajao oko 15 minuta.

"Rekao sam joj: Šta radiš? Gdje si ti? Djelovala je zbunjeno što me našla u hodniku. Rekao sam joj da uđe u kuhinju, da razgovaramo. Pričali smo 15 minuta i tema je uvijek ista: Zašto to radiš, zašto nisi kod kuće cijeli dan? Imaš dvoje djece kojoj si potrebna. Ona je ponavljala da je nezadovoljna poslom, da nema porodicu, da su je svi napustili… Rekao sam joj da će moju podršku imati i dalje bez obzira na to što ćemo se rastati. Na to je rekla da mora da ode da prošeta", kazao je i dodao da nije bilo povišenih tonova te dodao da njen izlazak na šetnju ovako kasno nije bio čudan jer je i inače znala da šeta noći zbog nesanice.

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Osvrnuo se i na natpise kako je svoju izjavu koju je dao policiji mijenjao tri puta te rekao da je dao samo jednu izjavu. Komentarisao je i svoje zadovoljstvo policijskom potragom.

"Njena porodica nije zadovoljna ničim, a četiri godine nisu mrdnuli malim prstom da joj pomognu na bilo koji način. Moram da vjerujem da je policija napravila maksimalno što je mogla. Tražio sam da vidim snimke nadzornih kamera, ali su mi odgovorili da mi to ne mogu omogućiti dok istraga traje. Volio bih vidjeti posljednji snimak svoje supruge, ako je posljednji", rekao je i dodao da ne zna šta bi mogao da uradi nešto drugačije u njihovom odnosu.

Osim toga, komentarisao je i svoj odnos s Marijaninom porodicom i rekao da je protiv Marijanine sestre Maje podnio krivičnu prijavu zbog klevete nakon njenih izjava u medijima.