Cecu ispred studija dočekala djevojčica koja je zaplakala, ona odmah reagovala

Cecu Ražnatović dočekala je uplakana djevojčica ispred studija Zvezda Granda na Košutnjaku, koju je pjevačica uspjela da smiri.

Naime, nakon što je dala kratku izjavu za okupljene medije, Ceca je ugledala djevojčicu koja je ispred studija došla zbog nje.

Ona je odmah zagrlila, ali je nakon toga djevojčica zbog zagrljaja zaplakala:

"Pa što plačeš, nemoj da plačeš", rekla joj je Ceca.

Ona je zatim izvadila poklon iz ranca koji je namijenila Ceci, a pjevačica joj se zahvalila i ponovo čvrsto zagrlila.

Znala Vojaževu tajnu

Kako je prije samo nekoliko sati sve portale obišla vijest da je njen mlađi kolega i prijatelj Mihajlo Veruović Vojaž postao otac, Cecuje ekipa Telegrafa pitala da li je vidjela vijest:

"Vidjela sam danas u medijima, ali ja sam to znala! Od srca mu čestitam i želim mladim roditeljima da uživaju u bebi i da beba bude živa i zdrava", rekla je Ceca.

Na pitanje da li se zna kog je pola beba, Ceca je samo odmahnula rukama i ušla u studio.

(Telegraf)