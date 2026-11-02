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Sa njom je Vojaž dobio dijete: Evo ko je Kristina Stankov

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02.11.2026 16:45

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Михало Веруовић Војаж
Foto: YouTube/printscreen

Vijest da je mladi reper Mihajlo Veruović Vojaž dobio dijete zatekla je javnost, s obzirom na to da su on i njegova partnerka uspješno krili trudnoću.

Njegova ljepša polovina porodila se prije oko sedam dana, što je unijelo veliku radost u njihovu porodicu.

Riječ je o modelu Kristini Stankov, sa kojom je reper već neko vrijeme u emotivnoj vezi.

Iako se zbog svog poziva bavi javnim poslom, Kristina se trudi da svoju privatnost sačuva od očiju javnosti.

Njeni profili na društvenim mrežama Instagram i TikTok su zaključani, a Vojaž je samo jednom podijelio njihov emotivni trenutak, na kojem joj je sakrio veći dio lica.

Vojaz

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Kristina se često kreće u društvu top-modela i influenserki, a prije godinu dana igrala je ulogu glavnog modela u muzičkom spotu Borislava Fila za pjesmu "No No No".

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Mihajlo Veruović Vojaž

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Kristina Stankov

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