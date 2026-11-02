Bebi Dol promijenila ime

Pravo ime pjevačice Bebi Dol je Dragana Šarić, ali je mnogima promaklo da je u jednom trenutku odlučila da ga promijeni.

Pjevačica je govorila o svojoj odluci da promijeni ime, a kako je otkrila tada je željela da upravo sa tim imenom započne novi život.

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"Jednostavno odlučila sam da se više ne zovem Dragana Šarić jer mi je to dosadilo, ali i zbog toga što želim da započnem novi život. Promijenila sam ime u Dana Todorović. Moram da objasnim zbog čega. Dana je moje crkveno ime, a Todorović sam uzela od supruga. Mnogo mi se sviđa kako mi stoji i voljela bih da me ljudi ubuduće zovu tako", rekla je Bebi koja je svojevremeno za medije i otkrila kako je dobila čuveni nadimak.

"Jedne noći kada je trebalo osmisliti omot za taj moj singl, došlo je to Bebi ime i Dol prezime. Mislila sam da tako mogu da sačuvam privatnost. Ime je smislio, evo reći ću iako možda on ne bi volio da se pominje u tom kontekstu, Srđan Šaper. Kao što sam ja smislila puno stvari za njega, tako je i on rešio ovaj problem. On je bio 'kum'", rekla je.

"Morala da proda stan"

Zoran Ćumura, blizak prijatelj pjevačice Bebi Dol, otkrio je istinu o njenom materijalnom stanju i demantovao spekulacije da je živjela u garaži, a otkrio je i zbog čega se pjevačica preselila u drugi stan.

Prije ulaska na imanje u Šimanovcima, javnost godinama nije imala priliku da je vidi, a u tom periodu u medijima su se pojavljivale brojne spekulacije o njenom privatnom životu i životnim okolnostima.

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Jedna od najzastupljenijih tvrdnji, pored toga da stanuje u podrumu, bila je da Bebi sa suprugom živi u garaži, a njen blizak prijatelj Zoran Ćumura sada je odlučio da stane na put takvim pričama i otkrije šta se zapravo dogodilo.

Prema njegovim riječima, Bebi se u prethodnim godinama povukla iz javnosti jer je bila posvećena porodici, a najveći deo vremena provodila je brinući o bolesnoj majci.

"Bebi sada, kao i ranije, živi u stanu koji je troiposoban. Prethodni je takođe bio troiposoban, sa dvorištem, na Vračaru. Nikada nije živjela u garaži, to je potpuna budalaština. Niko je nikada nije izbacio iz stana. Ona je žena majku uzela kod sebe kada se razboljela i bila joj je potrebna soba za Magdalenu koja je bila stara i bolesna, tako da se Bebi samo preselila u veći stan. To je jedina istina, što je i dokazano. Ona je tužila i dobila sve te koji su pisali te gluposti. Posljednjih godina se posvetila majci, brinula se o njoj, tako da...", rekao je Zoran.

(Telegraf)